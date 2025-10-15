قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۳ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
110,869,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
109,413,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
147,836,000
|
طلای دست دوم
|
109,397,010
|
آبشده کمتر از کیلو
|
480,340,000
|
مثقال طلا
|
480,270,000
|
انس طلا
|
4,209.72
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,141,300,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,094,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
592,100,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
330,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
169,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,078,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
535,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
270,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
63,470,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
15,830,000
|
حباب نیم سکه
|
51,380,000
|
حباب ربع سکه
|
57,160,000
|
حباب سکه گرمی
|
38,720,000