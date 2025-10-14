خبرگزاری کار ایران
چرا USB هیچ‌وقت بار اول جا نمی‌رود؟

چرا USB هیچ‌وقت بار اول جا نمی‌رود؟
همه ما این تجربه را داشته‌ایم: تلاش می‌کنید یک فلش مموری را به درگاه USB وصل کنید و در تلاش اول، به شکلی باورنکردنی شکست می‌خورید. بعد با کلافگی آن را برمی‌گردانید، اما باز هم با همان مشکل روبرو می‌شوید. بار سوم اما، ورق برمی‌گردد و فلش به‌راحتی و بدون هیچ مشکلی وصل می‌شود.

این مشکل از بدشانسی شما نیست، بلکه ریشه در یک تصمیم هوشمندانه اما آزاردهنده دارد که ۳۰ سال پیش گرفته شد. در دهه ۹۰، تیم آجی بات در اینتل برای پایان‌دادن به آشفتگی پورت‌ها، استانداردی ارزان و فراگیر طراحی کردند.USB-A با چهار پین اصلی، جایگزین انبوهی از درگاه‌های قدیمی شد و قابلیت‌هایی چون برق‌رسانی و Hot-Swapping را آورد.

اما سؤال این است که چرا؟ در عصر شاتل‌های فضایی و اینترنت، چرا طراحان یک اتصال به‌ظاهر ساده، آن را از ابتدا شبیه USB-C، دوطرفه و متقارن نساختند؟

 

