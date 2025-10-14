این مشکل از بدشانسی شما نیست، بلکه ریشه در یک تصمیم هوشمندانه اما آزاردهنده دارد که ۳۰ سال پیش گرفته شد. در دهه ۹۰، تیم آجی بات در اینتل برای پایان‌دادن به آشفتگی پورت‌ها، استانداردی ارزان و فراگیر طراحی کردند.USB-A با چهار پین اصلی، جایگزین انبوهی از درگاه‌های قدیمی شد و قابلیت‌هایی چون برق‌رسانی و Hot-Swapping را آورد.

اما سؤال این است که چرا؟ در عصر شاتل‌های فضایی و اینترنت، چرا طراحان یک اتصال به‌ظاهر ساده، آن را از ابتدا شبیه USB-C، دوطرفه و متقارن نساختند؟

منبع فناوری فوری

انتهای پیام/