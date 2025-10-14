۵ روش مؤثر برای تمیزکردن سینی فر

سینی فر از پرکاربردترین وسایل آشپزخانه است و معمولاً بعد از چند بار استفاده، لکه‌های چربی، سیاهی و سوختگی روی آن ظاهر می‌شود. استفاده از اسفنج و مایع ظرفشویی معمولاً کافی نیست و به نتیجه دلخواه نمی‌رسید. در این مطلب از چند روش خانگی و کاملاً مؤثر برای تمیز کردن سینی فر سوخته و چرب استفاده می‌کنیم که نیاز به مواد شیمیایی قوی هم ندارد.

در ادامه ۵ ترفند کاربردی برای پاک کردن لکه‌ها و چربی‌های سینی فر را آموزش داده‌ایم. ۱. تمیز کردن سینی فر با جوش شیرین مواد لازم: جوش شیرین و فویل آلومینیومی روش استفاده: • ابتدا مقداری جوش شیرین روی سینی فر بریزید و کمی آب بپاشید تا حالت خمیری پیدا کند. • سپس یک تکه فویل آلومینیومی مچاله‌شده را مانند سیم ظرفشویی روی سطح سینی بمالید. • پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، سینی را با آب گرم و مایع ظرفشویی شستشو دهید. این روش برای سینی‌های استیل یا آلومینیومی بسیار مؤثر است و چربی‌های قدیمی را به‌راحتی جدا می‌کند. ۲. تمیز کردن سینی فر با سرکه و جوش شیرین مواد لازم: جوش شیرین و سرکه سفید روش استفاده: • مقدار مساوی جوش شیرین و سرکه را ترکیب کنید تا خمیر غلیظی به‌دست آید. • خمیر را روی سینی بمالید و ۳۰ دقیقه صبر کنید تا واکنش انجام شود. • سپس با اسفنج مرطوب سطح سینی را تمیز کنید و در نهایت با آب گرم بشویید. این ترکیب برای از بین بردن بوی بد و لکه‌های چربی سوخته عالی است. ۳. تمیز کردن سینی فر با کرم تارتار مواد لازم: کرم تارتار و سرکه روش استفاده: • کرم تارتار را روی سینی بپاشید و کمی سرکه روی آن بریزید تا خمیر شود. • اجازه دهید این مخلوط حداقل ۸ ساعت بماند تا خشک شود. • سپس با اسکاچ و آب گرم، سطح سینی را بسابید و با مایع ظرفشویی بشویید. این روش برای سینی‌هایی که مدت طولانی تمیز نشده‌اند، نتیجه فوق‌العاده‌ای دارد. ۴. تمیز کردن سینی فر با استفاده از حرارت فر روش استفاده: • تمام سطح سینی را با مواد تمیزکننده خانگی یا مخلوط جوش شیرین و سرکه بپوشانید. • سینی را درون فر قرار دهید و دمای متوسط را به‌مدت ۲۰ دقیقه تنظیم کنید. • پس از خارج کردن سینی، آن را در سینک ظرفشویی با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید. این روش کمک می‌کند لکه‌ها و چربی‌ها راحت‌تر از سطح سینی جدا شوند. ۵. تمیز کردن سینی فر با هیدروژن پراکسی مواد لازم: جوش شیرین و هیدروژن پراکسید (آب‌اکسیژنه) روش استفاده: • تمام سطح سینی را با جوش شیرین بپوشانید و روی آن هیدروژن پراکسید بریزید تا مرطوب شود. • اجازه دهید یک شب کامل بماند. • روز بعد، جوش شیرین خشک‌شده را پاک کنید و سینی را با اسفنج و آب گرم بشویید. این روش برای تمیز کردن سینی فر سوخته و سیاه‌شده بسیار مؤثر است. نکات پایانی برای تمیز ماندن سینی فر • بعد از هر بار استفاده، اجازه ندهید چربی‌ها روی سینی خشک شوند. • همیشه از آب گرم و اسفنج نرم برای تمیزکاری روزمره استفاده کنید. • برای پیشگیری از سوختگی دوباره، از کاغذ روغنی یا فویل آلومینیومی کف سینی استفاده کنید. جمع‌بندی تمیز کردن سینی فر سوخته کار سختی نیست اگر از ترکیبات خانگی مانند جوش شیرین، سرکه یا هیدروژن پراکسید استفاده کنید. این روش‌ها علاوه بر تمیز کردن سریع، ایمن‌تر و ارزان‌تر از مواد شیمیایی هستند. با رعایت چند نکته ساده، همیشه سینی فر شما تمیز، براق و بدون بوی سوختگی خواهد بود.

