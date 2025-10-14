۱۴ اکتبر روز جهانی استاندارد است
۱۴ اکتبر روز جهانی استاندارد است.ادای احترام به تلاش متخصصانی که نظم، کیفیت و ایمنی را در زندگی ما نهادینه میکنند.
روز جهانی استاندارد چیست؟
روز جهانی استاندارد (World Standards Day) هر سال در ۱۴ اکتبر (۲۲ مهرماه) برگزار میشود. این روز به منظور تجلیل از تلاشهای متخصصان، مهندسان، و نهادهای بینالمللی در تدوین و اجرای استانداردهای جهانی شکل گرفته است. این استانداردها ستون فقرات کیفیت، ایمنی، قابلیت همکاری و توسعه پایدار در جهان امروز هستند.
نقش استانداردها در زندگی روزمره
استانداردها شاید در نگاه اول فنی و خشک به نظر برسند، اما در واقع در همه جنبههای زندگی ما حضور دارند:
در خانه: از اندازه پیچها تا ایمنی وسایل برقی
در سلامت: استانداردهای دارویی، تجهیزات پزشکی، و بهداشت عمومی
در فناوری: ارتباطات اینترنتی، نرمافزارها، و امنیت دادهها
در محیط زیست: کاهش آلایندهها، مدیریت پسماند، و انرژیهای تجدیدپذیر
شعار امسال: «دیدگاه مشترک برای جهانی بهتر»
در سال ۲۰۲۵، شعار روز جهانی استاندارد «دیدگاه مشترک برای جهانی بهتر» انتخاب شده است. این شعار بر نقش استانداردها در تحقق اهداف توسعه پایدار تأکید دارد؛ از جمله:
کاهش نابرابری اجتماعی
رشد اقتصادی پایدار
مقابله با تغییرات اقلیمی
تقویت تابآوری جوامع در برابر بحرانها
چه سازمانهایی در تدوین استاندارد نقش دارند؟
سه نهاد اصلی بینالمللی عبارتاند از:
ISO (سازمان بینالمللی استاندارد) : استانداردهای عمومی و صنعتی
IEC (کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک) : استانداردهای الکتریکی و الکترونیکی
ITU (اتحادیه بینالمللی ارتباطات) : استانداردهای مخابراتی و دیجیتال
این سازمانها با همکاری کشورها و متخصصان، استانداردهایی را تدوین میکنند که در سراسر جهان پذیرفته میشوند.