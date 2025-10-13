راهکار پیشگیری از تشکیل جرم دندان
جرمگیری دندان ایمن و ضروری است و نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای لثه و حفظ مینای دندان دارد.
مصطفی مژدهیفرد، دندانپزشک و مشاور سیاستگذاری سلامت دهان وزارت بهداشت درباره اهمیت جرمگیری دندان و تأثیر آن بر مینای دندان توضیح داد و گفت: جرمگیری دندان موضوعی است که معمولاً به دلیل رعایت نکردن اصول صحیح بهداشت دهان ایجاد میشود و پلاکهای میکروبی پس از هر وعده غذایی در دهان ایجاد شده و در صورت مسواک نزدن صحیح و استفاده نکردن از نخ دندان و در برخی موارد دهان شویه، این پلاکها به مرور زمان تبدیل به جرم دندانی میشوند.
مژدهیفرد افزود: اگر جرمها برداشته نشوند و به آنها توجه نشود، مشکلات لثهای ایجاد میشود و جرمها به دلیل بهداشت ناکافی دهان گسترش پیدا کرده و میتوانند منجر به بیماریهای جدی و پرهزینهتر لثه شوند.
ضرورت جرمگیری و آموزش بهداشت دهان
وی تاکید کرد: جرمگیری در صورت ایجاد جرم ضروری است و باید سریع انجام شود و همراه با جرمگیری، آموزش صحیح بهداشت دهان به بیمار ضروری است تا از بازگشت جرم جلوگیری شود، زیرا اگر بیمار پس از جرمگیری همچنان به بهداشت دهان خود توجه نکند، جرمها مجدداً تشکیل میشوند.
مژدهیفرد در پاسخ به پرسشی درباره تعداد دفعات جرمگیری گفت: این مسئله بسته به وضعیت دهان و دندان هر فرد متفاوت است، اما به طور معمول، جرمگیری میتواند سالانه یک تا دو بار انجام شود و این عمل کاملاً مفید و ایمن است و به مینای دندان آسیب نمیرساند.
وی در پایان افزود: رعایت بهداشت روزانه شامل مسواک زدن دو بار در روز، استفاده از نخ دندان و دهانشویه مناسب، کلید پیشگیری از تشکیل جرم و حفظ سلامت لثهها و دندانها است.