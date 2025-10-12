روایت شمخانی از ماجرای هواپیمای اوکراینی

علی شمخانی در گفت‌و‌گو با جواد موگویی در ششمین قسمت برنامه ماجرای جنگ:

بعد از وقوع حادثه، سردار باقری با من تماس گرفتند و بلافاصله به رئیس‌جمهور اطلاع دادم. وظیفه‌ای نداشتم که این خبر را به آقای ظریف اعلام کنم.

برخی معتقد بودند که حادثه به دلیل جنگ الکترونیک آمریکا بوده، به همین دلیل سه روز برای اعلام رسمی نتیجه بررسی‌ها تأخیر داشتیم.

در مراسم خاکسپاری یکی از قربانیان #هواپیمای_اوکراینی به بهشت زهرا رفتم. خانواده آنها با من برخورد بدی داشتند، اصلاً ناراحت نشدم، چون داغ بسیار بزرگی بود.

