قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲۰ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
107,454,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
106,021,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
143,271,000
|
طلای دست دوم
|
106,021,470
|
آبشده کمتر از کیلو
|
465,820,000
|
مثقال طلا
|
465,820,000
|
انس طلا
|
4,018.30
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,121,300,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,064,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
589,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
334,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
168,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,073,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
530,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
270,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
73,970,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
21,020,000
|
حباب نیم سکه
|
62,100,000
|
حباب ربع سکه
|
67,530,000
|
حباب سکه گرمی
|
38,920,000