هشتمین کنفرانس بینالمللی مدیریت دانشی با همکاری دانشگاه خاتم برگزار شد
هشتمین کنفرانس بینالمللی مدیریت دانشی با رویکرد هوشمندسازی دانشی (KM4D) روز دوشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ به همت انجمن مدیریت ایران و با همکاری دانشگاه خاتم و حضور جمعی از استادان دانشگاه، مدیران ارشد، صاحبنظران و فعالان حوزه مدیریت دانش کشور در دانشگاه خاتم برگزار شد.
این همایش با هدف بررسی تازهترین دستاوردها و رویکردهای علمی و اجرایی در زمینه هوشمندسازی دانشی و نقش فناوری در مدیریت دانش سازمانی برپا گردید.
آغاز همایش با سخنرانی دکتر مجید قاسمی
در ابتدای این کنفرانس دکتر مجید قاسمی، رئیس انجمن مدیریت ایران، رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس و مدیرعامل بانک پاسارگاد، بهعنوان سخنران نخست پشت تریبون قرار گرفت.
او ضمن تبریک فرارسیدن هفته مهرگان ، سخنان خود را با محوریت «هوش سازمانی و توسعه سازمانهای هوشمند» آغاز کرد و گفت: هوش سازمانی توانایی یک سازمان در کسب و بهکارگیری دانش برای حل مسائل و سازگاری با تغییرات محیطی است؛ سازمانی که در برابر تغییرات انعطافپذیر نباشد، در گذر زمان به نهادی منسوخ بدل خواهد شد.
رئیس انجمن مدیریت ایران توانایی سازمان در تجزیه و تحلیل دادهها، ساخت مدلهای مبتنی بر مستندها، ایجاد بینشهای نوظهور و تولید دانش و دانش فنی جدید را چهار مشخصه اصلی هوش سازمانی دانست و تأکید کرد: هوش سازمانی تابعی از عواملی چون، هوش به کار گرفته شده بازیگران، ترکیب بازیگران، معماری سازمانی و فرهنگ سازمانی است.
دکتر قاسمی در ادامه با اشاره به نقش فرهنگ سازمانی در پرورش خلاقیت گفت: فرهنگ یک سازمان، بر توانایی آن سازمان در حل خلاقانه مسائل و توسعه هوش سازمانی تأثیر میگذارد و خلاقیت در فرهنگهایی شکوفا میشود که در مسیر یادگیری، شکست را بخشی از فرایند رشد میدانند. سازمان هوشمند فرهنگها و ساختارهایی را پرورش میدهند که در فرایند تصمیمگیری «داده» و «شایستگی» بر «ارشدیت» برتری دارد. او افزود: «ما در بانک پاسارگاد بر درک همین واقعیت تأکید داریم؛ چراکه تجربه، حتی اگر با شکست همراه باشد، بستر یادگیری و نوآوری است.»
رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس، «سازمان هوشمند» را بنگاهی توصیف کرد که تجربههای خود را از طریق فرایندی مستمر و نظاممند از یادگیری به حداکثر میرساند و هدف آن افزایش قابلیت یادگیری و سازگاری است.
او در مقایسه سازمان هوشمند (Smart Organization) و سازمان خردمند (Organization Intelligent) گفت: در سازمان هوشمند، هدف افزایش کارایی از طریق خودکارسازی، دیجیتالیسازی و بهرهگیری از سامانههای هوش مصنوعی و هوش کسب و کار است در حالی که سازمانهای خردمند با تکیه بر یادگیری سازمانی، سرمایه فکری، فرهنگ دانشمحور و توانایی تغییر متناسب با محیط، به دنبال افزایش قابلیت یادگیری و سازگاری با محیط هستند.
رئیس انجمن مدیریت ایران گفت: سازمانهای هوشمند در مواجهه همهجانبه با موقعیتهای پیچیده از طریق یک رویکرد سیستمی، استقامت بالایی از خود نشان میدهند و در پاسخگویی و سازگاری با تغییرهای محیط بیرونی، چابک هستند.
دکتر قاسمی تواناییهای مورد نیاز سازمانها برای رفتار هوشمندانه را، درک محیط و شناسایی نیازها، شناخت بازیگران و منابع، توانمندسازی بازیگران برای حل مسائل و انباشت و به اشتراکگذاری دانش دانست و تأکید کرد: سازمان هوشمند هدفها را تعیین و بازیگران و منابع را به گونهای اولویتبندی میکند تا سازمان بتواند به هدفهای خود دست یابد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: دستیابی به جایگاه بالای سازمانی، تنها با هوش یا مهارت فنی حاصل نمیشود؛ بلکه نیازمند مجموعهای از ویژگیها از جمله ضریب هوشی بالا، هوش هیجانی، شایستگیهای فنی و ویژگیهای شخصیتی است. با این حال، بسیاری از رهبران با وجود چنین ویژگیهایی در سطوح بالای مدیریتی شکست میخورند، زیرا نمیدانند چگونه سازمان را برای تحقق خواستههایشان به حرکت درآورند.
دکتر مجید قاسمی در پایان تأکید کرد: رهبران با هوش سازمانی بالا پیامهایی میفرستند که راهبرد را تقویت میکند، از درگیر شدن در مسائل غیرمهم پرهیز دارند، منش و درک را پرورش میدهند و برای دستیابی به اهداف راهبردی، به جای اجماعسازیهای طولانی، بر راهبردهای عملی و اثربخش تکیه میکنند.
نشستهای تخصصی و بخشهای علمی کنفرانس
در ادامه، نشست تخصصی «کارکردهای خرد در رهبری مدیریت دانشی» با حضور دکتر شهین اعوانی، دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی و با ریاست دکتر آذر صائمیان، دبیر شورای عالی کنفرانس، برگزار شد.
همچنین پیامی ویدئویی از پروفسور آندریاس برندنر، رئیس انجمن مدیریت دانش اتریش، برای حاضران پخش شد. در بخش دوم همایش نیز استادان و مدیران حوزه مدیریت دانش از جمله دکتر کاوه محمد سیروس، دکتر محسن قدمی، دکتر مریم اخوان خرازیان، دکتر محمد بهبودی، دکتر داتیس خواجهئیان، دکتر نگار راثی محمدی و مهندس امین دانایی اصیل به ارائه مقالات تخصصی خود پرداختند.
نشست ویژهای نیز با عنوان «تجربههای برتر دانشی» به ریاست دکتر علیاصغر پورمند برگزار شد. در این بخش، مهندس فرشید مومنی فراهانی از شرکت پالایش نفت تهران، دکتر زهره انصاری از پالایشگاه نفت اصفهان، دکتر قاسم خواجهوندی از پالایش نفت آبادان و دکتر هادی ملکیان مدیر دانش سازمانی دانشگاه مالکاشتر از تجربیات خود در زمینه پیادهسازی فرایندهای مدیریت دانش در سازمانهایشان سخن گفتند.
قرائت بیانیه پایانی و اهدای جوایز مدیریت دانشی
در پایان کنفرانس، گزارش عملکرد و بیانیه رسمی هشتمین کنفرانس و جایزه بینالمللی مدیریت دانشی KM4D قرائت شد و سپس از برگزیدگان جایزه مدیریت دانشی سال ۱۴۰۴ تقدیر بهعمل آمد.