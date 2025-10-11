«بارون ترامپ»، پسر رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، احتمالاً برای یک سمت ارشد در شبکه اجتماعی تیک‌تاک در نظر گرفته شده است. بارون ترامپ که به‌خاطر نقش مؤثرش در کمک به پدرش برای جلب رأی جوانان شناخته می‌شود، ممکن است پس از انتقال مالکیت تیک‌تاک به کنترل آمریکایی‌ها، وارد تیم مدیریتی این پلتفرم شود.

«جِیک اَدوِنت»، مدیر سابق شبکه‌های اجتماعی ترامپ که او را «تیک‌تاک جک» صدا می‌زنند، گفته است: «امیدوارم رئیس‌جمهور ترامپ پسرش بارون و دیگر جوانان آمریکایی را به هیئت‌مدیره تیک‌تاک منصوب کند تا این برنامه همچنان برای نسل جوان جذاب بماند.»

در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، بارون ترامپ نقشی کلیدی در استراتژی تبلیغاتی پدرش داشت. او به‌عنوان مشاور پادکست، پیشنهاد داد تا تمرکز کارزار انتخاباتی از مصاحبه‌های تلویزیونی سنتی به پادکست‌ها منتقل شود. این تغییر، تأثیر زیادی بر ارتباط ترامپ با نسل جوان گذاشت.

«جیسون میلر»، یکی از مشاوران ارشد کمپین ترامپ، درباره او گفت: بارون ترامپ با هر پیشنهادش توانسته بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی ایجاد کند.در اواخر شهریور ۱۴۰۴، دونالد ترامپ فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که طبق آن، فروش دارایی‌های آمریکایی تیک‌تاک، که در آن زمان در مالکیت یک شرکت چینی بود، به سرمایه‌گذاران آمریکایی و جهانی، مطابق با الزامات امنیت ملی ایالات متحده انجام خواهد شد.

او در ویدئویی خطاب به کاربران جوان تیک‌تاک گفت: «من تیک‌تاک را نجات دادم، پس حالا بدهکار منید! روزی یکی از شما روی همین صندلی در دفتر ریاست‌جمهوری می‌نشیند و کار بزرگی انجام می‌دهد.»

جِی‌دی وِنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که شرکت جدید آمریکایی که مالک تیک‌تاک خواهد بود، حدود ۱۴ میلیارد دلار ارزش‌گذاری می‌شود؛ رقمی که کمتر از پیش‌بینی برخی تحلیلگران است.

این اقدام بخشی از برنامه دولت ترامپ برای انتقال مالکیت پلتفرم‌های چینی به سرمایه‌گذاران آمریکایی و تضمین امنیت داده‌های کاربران ایالات متحده است.به گفته ونس، در روند مذاکرات با طرف چینی «مقاومت‌هایی وجود داشت»، اما هدف اصلی دولت ترامپ این بود که «تیک‌تاک همچنان فعال بماند و در عین حال، داده‌های کاربران آمریکایی طبق قانون حفظ شود».

هرچند پیشرفت‌هایی در اجرای این دستور وجود داشته، اما هنوز جزئیات زیادی از نحوه استفاده شرکت جدید از الگوریتم پیشنهادی تیک‌تاک مشخص نیست.

