قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۱۹ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
110,977,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
109,457,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
147,913,000
|
طلای دست دوم
|
109,458,840
|
آبشده کمتر از کیلو
|
480,560,000
|
مثقال طلا
|
480,540,000
|
انس طلا
|
4,018.30
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,148,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,094,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
604,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
341,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
173,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,090,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
545,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
275,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
71,170,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
29,020,000
|
حباب نیم سکه
|
75,230,000
|
حباب ربع سکه
|
81,090,000
|
حباب سکه گرمی
|
37,280,000