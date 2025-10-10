۱۸ مهر روز زاینده‌ رود یا روز نکوداشت زاینده‌ رود است

زاینده‌رود؛ رود زندگی‌بخش فلات مرکزی ایران

زاینده‌رود یا «زنده‌رود» بزرگ‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی، به‌ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه می‌گیرد و پس از طی حدود ۲۰۰ کیلومتر، به تالاب گاوخونی می‌ریزد. این رودخانه نه‌تنها منبع آب برای کشاورزی، صنعت و شرب بوده، بلکه روح فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان را شکل داده است.

تاریخچه روز نکوداشت زاینده‌رود

در سال ۱۳۸۲، تشکل‌های زیست‌محیطی استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، روز ۱۸ مهر را به‌عنوان «روز نکوداشت زاینده‌رود» نام‌گذاری کردند. نخستین راهپیمایی به این مناسبت در کنار بستر خشک رودخانه برگزار شد، با شعار معروف:

«زاینده‌رود را زنده، کامل و همیشه می‌خواهیم».

اهمیت فرهنگی، زیست‌محیطی و اجتماعی

هویت شهری: زاینده‌رود با پل‌های تاریخی‌اش مانند سی‌وسه‌پل و پل خواجو، بخشی از خاطره جمعی مردم اصفهان است.

اکوسیستم طبیعی: جریان رودخانه تا گاوخونی، اکوسیستم‌های کویری را زنده نگه می‌داشت.

فرهنگ و هنر: آوازخوانی، شعرخوانی و گردهمایی‌های خانوادگی در کنار رود، بخشی از زندگی روزمره مردم بود.

بحران زیست‌محیطی: خشکی زاینده‌رود باعث فرونشست زمین، تخریب آثار تاریخی، و انتشار ریزگردهای سمی شده است.

