۱۸ مهر روز زاینده رود یا روز نکوداشت زاینده رود است
۱۸ مهر، روز نکوداشت زایندهرود است؛ روزی برای یادآوری اهمیت این رودخانه زندگیبخش، نماد هویت، فرهنگ و طبیعت اصفهان که سالهاست با خشکی و فراموشی دستوپنجه نرم میکند.
زایندهرود؛ رود زندگیبخش فلات مرکزی ایران
زایندهرود یا «زندهرود» بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوههای زاگرس مرکزی، بهویژه زردکوه بختیاری سرچشمه میگیرد و پس از طی حدود ۲۰۰ کیلومتر، به تالاب گاوخونی میریزد. این رودخانه نهتنها منبع آب برای کشاورزی، صنعت و شرب بوده، بلکه روح فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان را شکل داده است.
تاریخچه روز نکوداشت زایندهرود
در سال ۱۳۸۲، تشکلهای زیستمحیطی استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری، روز ۱۸ مهر را بهعنوان «روز نکوداشت زایندهرود» نامگذاری کردند. نخستین راهپیمایی به این مناسبت در کنار بستر خشک رودخانه برگزار شد، با شعار معروف:
«زایندهرود را زنده، کامل و همیشه میخواهیم».
اهمیت فرهنگی، زیستمحیطی و اجتماعی
هویت شهری: زایندهرود با پلهای تاریخیاش مانند سیوسهپل و پل خواجو، بخشی از خاطره جمعی مردم اصفهان است.
اکوسیستم طبیعی: جریان رودخانه تا گاوخونی، اکوسیستمهای کویری را زنده نگه میداشت.
فرهنگ و هنر: آوازخوانی، شعرخوانی و گردهماییهای خانوادگی در کنار رود، بخشی از زندگی روزمره مردم بود.
بحران زیستمحیطی: خشکی زایندهرود باعث فرونشست زمین، تخریب آثار تاریخی، و انتشار ریزگردهای سمی شده است.