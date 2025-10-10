خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۸ مهر روز زاینده‌ رود یا روز نکوداشت زاینده‌ رود است

۱۸ مهر روز زاینده‌ رود یا روز نکوداشت زاینده‌ رود است
کد خبر : 1698025
لینک کوتاه کپی شد.

۱۸ مهر، روز نکوداشت زاینده‌رود است؛ روزی برای یادآوری اهمیت این رودخانه زندگی‌بخش، نماد هویت، فرهنگ و طبیعت اصفهان که سال‌هاست با خشکی و فراموشی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

زاینده‌رود؛ رود زندگی‌بخش فلات مرکزی ایران

زاینده‌رود یا «زنده‌رود» بزرگ‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی، به‌ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه می‌گیرد و پس از طی حدود ۲۰۰ کیلومتر، به تالاب گاوخونی می‌ریزد. این رودخانه نه‌تنها منبع آب برای کشاورزی، صنعت و شرب بوده، بلکه روح فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان را شکل داده است.

تاریخچه روز نکوداشت زاینده‌رود

در سال ۱۳۸۲، تشکل‌های زیست‌محیطی استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، روز ۱۸ مهر را به‌عنوان «روز نکوداشت زاینده‌رود» نام‌گذاری کردند. نخستین راهپیمایی به این مناسبت در کنار بستر خشک رودخانه برگزار شد، با شعار معروف:  

«زاینده‌رود را زنده، کامل و همیشه می‌خواهیم».

اهمیت فرهنگی، زیست‌محیطی و اجتماعی

هویت شهری: زاینده‌رود با پل‌های تاریخی‌اش مانند سی‌وسه‌پل و پل خواجو، بخشی از خاطره جمعی مردم اصفهان است.

اکوسیستم طبیعی: جریان رودخانه تا گاوخونی، اکوسیستم‌های کویری را زنده نگه می‌داشت.

فرهنگ و هنر: آوازخوانی، شعرخوانی و گردهمایی‌های خانوادگی در کنار رود، بخشی از زندگی روزمره مردم بود.

بحران زیست‌محیطی: خشکی زاینده‌رود باعث فرونشست زمین، تخریب آثار تاریخی، و انتشار ریزگردهای سمی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ