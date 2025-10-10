خانه



سایر رسانه‌ها ۱۸ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۴:۳۷

قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.