قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: جمعه ۱۸ مهر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

111,427,000

طلای 18 عیار / 740

109,942,000

طلای ۲۴ عیار

148,568,000

طلای دست دوم

109,941,700

آبشده کمتر از کیلو

482,750,000

مثقال طلا

482,590,000

انس طلا

3,969.55

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,154,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,098,800,000

نیم سکه تک فروشی

613,600,000

ربع سکه تک فروشی

348,600,000

سکه گرمی تک فروشی

171,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,090,000,000

نیم سکه (قبل 86)

550,000,000

ربع سکه (قبل 86)

275,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

71,170,000

حباب سکه بهار آزادی

29,020,000

حباب نیم سکه

75,230,000

حباب ربع سکه

81,090,000

حباب سکه گرمی

37,280,000
