باهنر فقر شدید معرفتی دارد و به خاطر اغراض سیاسی در مخالفت با حجاب سخن گفته + فیلم
روزنامه تحت مدیریت حسین شریعتمداری نوشت: باعث تاسف است که مشاهده میکنیم امثال آقای باهنر از سر فقر شدید در حوزه معرفت دینی یا به واسطه اغراض سیاسی، مسیر خطرناک تکرار «اندیشههای کهنه» و پوسیده جریان غربزدها را در پیش گرفته است و دانسته یا ندانسته در راستای کمک به پروژه راهبردی دشمن در مخالفت با حجاب اسلامی قدم برمیدارند.
باعث تاسف است که مشاهده میکنیم امثال آقای باهنر از سر فقر شدید در حوزه معرفت دینی یا به واسطه اغراض سیاسی، مسیر خطرناک تکرار «اندیشههای کهنه» و پوسیده جریان غربزدها را در پیش گرفته است و دانسته یا ندانسته در راستای کمک به پروژه راهبردی دشمن در مخالفت با حجاب اسلامی قدم برمیدارند.