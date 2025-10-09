خانه



سایر رسانه‌ها ۱۷ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶:۰۵

باهنر فقر شدید معرفتی دارد و به خاطر اغراض سیاسی در مخالفت با حجاب سخن گفته + فیلم

روزنامه تحت مدیریت حسین شریعتمداری نوشت: باعث تاسف است که مشاهده می‌کنیم امثال آقای باهنر از سر فقر شدید در حوزه معرفت دینی یا به واسطه اغراض سیاسی، مسیر خطرناک تکرار «اندیشه‌های کهنه» و پوسیده جریان غربزدها را در پیش گرفته است و دانسته یا ندانسته در راستای کمک به پروژه راهبردی دشمن در مخالفت با حجاب اسلامی قدم برمی‌دارند.