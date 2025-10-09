خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
پنج مقصد بکر برای گردشگری در پاییز /عکس

پنج مقصد بکر برای گردشگری در پاییز /عکس
پاییز با رنگ‌های گرم زرد، نارنجی و قرمز، فصلی است که طبیعت ایران را به تابلویی زنده تبدیل می‌کند. در حالی که برگ‌ها می‌ریزند و هوا خنک‌تر می‌شود، مقاصد بکر و کمتر شناخته‌شده فرصتی ایدئال برای سفری آرام و خاطره‌انگیز فراهم می‌آورند.

 در ادامه، پنج مقصد متنوع و بکر معرفی می‌شود که از شلوغی جاذبه‌های معروف به دورند و برای سفرهای کوتاه‌مدت (یک‌روزه یا دوروزه) مناسب‌اند. از ییلاقات سرسبز شمال تا کویرهای طلایی شرق، این مناطق ترکیبی از طبیعت، تاریخ و فرهنگ را ارائه می‌دهند.

۱. ییلاق جواهرده: دریای ابر در سوادکوه

ییلاق جواهرده، در ۲۵ کیلومتری سوادکوه مازندران، ییلاقی بکر با ارتفاع ۲۰۰۰ متری و دریای ابرهای پاییزی است. از تهران، از طریق جاده فیروزکوه به شیرگاه و سپس جواهرده بروید؛ سفری حدود ۳ ساعت با خودرو پیش‌روی شماست.

پنج مقصد بکر برای گردشگری در پاییز /عکس

در پاییز، هوای خنک (۱۰-۱۸ درجه سانتی‌گراد) و برگ‌های زرد درختان، فضایی ایدئال برای پیاده‌روی، عکاسی از ابرها و استراحت در کلبه‌های چوبی فراهم می‌کند. بازدید از چشمه‌های محلی و خرید عسل وحشی از اهالی از جاذبه‌هاست. اقامتگاه‌های بوم‌گردی محدود و رستوران‌های شیرگاه با غذاهایی مثل کته‌کباب موجودند. مسیرهای کوهستانی ناهموارند؛ کفش مناسب بپوشید و لباس گرم همراه داشته باشید. جواهرده، با مه‌آلودگی پاییزی‌اش، منظره‌ای رؤیایی خلق می‌کند.

پنج مقصد بکر برای گردشگری در پاییز /عکس

۲. روستای ابیانه: پلکانی سرخ در کاشان

روستای ابیانه، در ۴۰ کیلومتری شمال کاشان، روستایی پلکانی با خانه‌های سرخ‌رنگ و لباس‌های سنتی است. اگر از تهران، از طریق اتوبان تهران-قم به کاشان و سپس ابیانه بروید، سفری حدود ۳.۵ ساعت در پیش دارید.

پنج مقصد بکر برای گردشگری در پاییز /عکس

پاییز، با برگ‌های نارنجی درختان انار و گردو، ابیانه را به تابلویی زنده تبدیل می‌کند؛ دمای ۱۵-۲۲ درجه برای پیاده‌روی در کوچه‌های باستانی و عکاسی از معماری ۱۵۰۰ ساله ایدئال است. بازدید از مسجد جامع و خرید ترشی‌های محلی از اهالی توصیه می‌شود. اقامتگاه‌های سنتی و رستوران‌های کاشان با غذاهایی مثل دیزی موجودند. کوچه‌های سنگی شیب‌دارند؛ کفش راحت بپوشید و از لبه‌های پرتگاه دوری کنید. ابیانه، با فرهنگ کهن و رنگ‌های پاییزی، سفری به قلب تاریخ است.

پنج مقصد بکر برای گردشگری در پاییز /عکس

۳. کویر مصر: زیبای بی‌ادعای طبس

کویر مصر، در ۵۰ کیلومتری شرق طبس خراسان جنوبی، کویری بکر با تپه‌های شنی و آسمان پرستاره است. از تهران، از طریق جاده سمنان به طبس و سپس کویر بروید؛ سفری حدود ۸ ساعت (با تور کویری توصیه می‌شود).

پنج مقصد بکر برای گردشگری در پاییز /عکس

در پاییز، دمای معتدل روز (۲۰-۲۵ درجه) و شب‌های خنک (۱۰-۱۵ درجه) برای شترسواری، رصد ستارگان و عکاسی از طلوع خورشید مناسب‌اند. کمپینگ در میان تپه‌ها و خرید صنایع‌دستی محلی از جاذبه‌هاست. کمپ‌های کویری و رستوران‌های طبس با غذاهایی مثل قورمه و شله موجودند. در برابر گرمای روز، با کلاه و آب کافی از بدنتان محافظت کنید و با راهنما سفر کنید. مصر، با سکوت و زیبایی پاییزی کویر، تجربه‌ای سحرآمیز ارائه می‌دهد.

پنج مقصد بکر برای گردشگری در پاییز /عکس

۴. جنگل‌های ارسباران: رنگ‌آمیزی پاییز در اردبیل

جنگل‌های ارسباران، در ۱۰۰ کیلومتری شمال اردبیل، منطقه حفاظت‌شده‌ای با جنگل‌های هیرکانی و درختان رنگارنگ است. از تهران، از طریق اتوبان تهران-تبریز به اردبیل و سپس ارسباران بروید؛ سفری حدود ۷ ساعت.

پاییز، با برگ‌های قرمز و زرد، جنگل را به فرشی هزاررنگ تبدیل می‌کند؛ دمای ۱۲-۲۰ درجه برای پیاده‌روی، عکاسی و پرنده‌نگری ایدئال است. بازدید از آبشارهای محلی و خرید عسل وحشی از اهالی توصیه می‌شود. اقامتگاه‌های بوم‌گردی و رستوران‌های اردبیل با غذاهایی مثل آش دوغ موجودند. مسیرهای جنگلی ممکن است ناهموار باشند؛ کفش مناسب و نقشه همراه داشته باشید. ارسباران، با طبیعت بکر و مه‌آلود پاییزی، مقصدی آرام برای طبیعت‌دوستان است.

پنج مقصد بکر برای گردشگری در پاییز /عکس

۵. روستای فیلبند: طبیعت بکر مازندران

روستای فیلبند، در ۲۵ کیلومتری بابلسر مازندران، ییلاقی بکر با ارتفاع ۲۱۰۰ متری و دریای ابر است. از تهران، از طریق جاده فیروزکوه به بابلسر و سپس فیلبند بروید؛ سفری حدود ۴ ساعت در پیش است.

پنج مقصد بکر برای گردشگری در پاییز /عکس

در پاییز، ابرهای غلیظ و برگ‌های زرد درختان، منظره‌ای جادویی خلق می‌کنند؛ دمای ۱۰-۱۸ درجه برای پیاده‌روی، عکاسی از کلبه‌های سنگی و استراحت در طبیعت مناسب است. خرید لبنیات محلی از اهالی از جاذبه‌هاست. اقامتگاه‌های بوم‌گردی محدود و رستوران‌های بابلسر با غذاهایی مثل مرغ شکم‌پر موجودند. جاده کوهستانی باریک است؛ با احتیاط رانندگی کنید و لباس گرم بپوشید. فیلبند، با مه و رنگ‌های پاییزی، بهشتی برای عکاسان است.

پنج مقصد بکر برای گردشگری در پاییز /عکس

 

 

