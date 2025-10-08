خبرگزاری کار ایران
تغییر چهره بازیگران سریال «او یک فرشته بود»در گذر زمان

تغییر چهره بازیگران سریال «او یک فرشته بود»در گذر زمان
سریال خاطره‌انگیز «او یک فرشته بود» برای اولین‌بار در سال ۱۳۸۴ روی آنتن رفت؛ زمانی که بسیاری از بازیگران آن یا در ابتدای جوانی بودند یا هنوز کودک. حالا با گذشت نزدیک به دو دهه، چهره‌های آشنای آن سریال تغییر کرده‌اند؛ بازیگران کودک آن روزها حالا بزرگ شده‌اند و چهره‌های جوان آن زمان، پا به میانسالی و پیری گذاشته‌اند.

 با گذشت بیش از بیست سال از پخش سریال خاطره‌انگیز «او یک فرشته بود»، چهره‌های آشنای آن روزها حالا تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته‌اند. سریالی که در سال ۱۳۸۴ پخش شد و به یکی از ماندگارترین آثار ماورایی تلویزیون ایران تبدیل شد، حالا بار دیگر به واسطه مرور زمان و تغییر چهره بازیگرانش، مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.

از بهاره افشاری و مرتضی ضرابی، بازیگران نقش‌های منفی و رازآلود سریال، تا ایلیا شهیدی‌فر و فاطمه غلامی، کودکانی که نقش فرزندان بهزاد و رعنا را ایفا می‌کردند، حالا هر کدام وارد مرحله جدیدی از زندگی و چهره‌ای متفاوت از آن سال‌ها شده‌اند. برخی پا به میانسالی گذاشته‌اند و برخی دیگر که در آن سال‌ها کودک بودند، اکنون جوانانی شناخته‌شده یا دور از فضای رسانه هستند.در ادامه ی این مطلب تصاویری از بازیگران این سریال را مشاهده می کنید.

بهاره افشاری در نقش شیطان

تغییر چهره بازیگران سریال «او یک فرشته بود»در گذر زمان

تغییر چهره بازیگران سریال «او یک فرشته بود»در گذر زمان

مرتضی ضرابی در نقش شیطان 

تغییر چهره بازیگران سریال «او یک فرشته بود»در گذر زمان

ایلیا شهیدی فر در نقش میثم پسر بهزاد و رعنا

تغییر چهره بازیگران سریال «او یک فرشته بود»در گذر زمان

فاطمه غلامی در نقش سحر دختر بهزاد و رعنا

تغییر چهره بازیگران سریال «او یک فرشته بود»در گذر زمان

تغییر چهره بازیگران سریال «او یک فرشته بود»در گذر زمان

 
 

 

