تغییر چهره بازیگران سریال «او یک فرشته بود»در گذر زمان

با گذشت بیش از بیست سال از پخش سریال خاطره‌انگیز «او یک فرشته بود»، چهره‌های آشنای آن روزها حالا تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته‌اند. سریالی که در سال ۱۳۸۴ پخش شد و به یکی از ماندگارترین آثار ماورایی تلویزیون ایران تبدیل شد، حالا بار دیگر به واسطه مرور زمان و تغییر چهره بازیگرانش، مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.

از بهاره افشاری و مرتضی ضرابی، بازیگران نقش‌های منفی و رازآلود سریال، تا ایلیا شهیدی‌فر و فاطمه غلامی، کودکانی که نقش فرزندان بهزاد و رعنا را ایفا می‌کردند، حالا هر کدام وارد مرحله جدیدی از زندگی و چهره‌ای متفاوت از آن سال‌ها شده‌اند. برخی پا به میانسالی گذاشته‌اند و برخی دیگر که در آن سال‌ها کودک بودند، اکنون جوانانی شناخته‌شده یا دور از فضای رسانه هستند.در ادامه ی این مطلب تصاویری از بازیگران این سریال را مشاهده می کنید.

بهاره افشاری در نقش شیطان

مرتضی ضرابی در نقش شیطان

ایلیا شهیدی فر در نقش میثم پسر بهزاد و رعنا

فاطمه غلامی در نقش سحر دختر بهزاد و رعنا