خبرگزاری کار ایران
English العربیه
هدیه پادشاه عربستان به صدام در میانه جنگ با ایران/فیلم
در سال ۱۹۸۴ صدام حسین در دیداری رسمی در عربستان مهمان شیخ فهد پادشاه این کشور بود که یکی از نکات جالب آن اعدای یک تفنگ طلایی به صدام حسین بود.

 در دهه ۱۹۸۰ میلادی، در اوج جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸)، روابط دیپلماتیک و حمایتی عربستان سعودی از رژیم بعثی صدام حسین بسیار نزدیک بود. ملک فهد بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه وقت عربستان (از ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۵)،  از صدام به عنوان متحد کلیدی در برابر  ایران حمایت گسترده‌ای می‌کرد.

یکی از نمادهای برجسته این روابط، اهدای یک تفنگ طلایی AK-۴۷ توسط ملک فهد به صدام حسین در سال ۱۹۸۴ بود. این هدیه در یک مراسم رسمی و تبلیغاتی ارائه شد و به عنوان نشانه‌ای از دوستی عمیق و اتحاد استراتژیک دو رژیم توصیف می‌شود.

تفنگ، که از نوع مدل تبوک (Tabuk) عراقی (کپی‌شده از AK-۴۷ روسی با الهام از مدل یوگسلاوی M۷۰) بود، کاملاً با طلا روکش شده و با نقش‌های عربی (عربیسک) تزئین شده بود. این نوع سلاح‌های طلایی در فرهنگ خاورمیانه اغلب به عنوان "واسطه" (Wasta) – یعنی ابزار نفوذ و هدیه دیپلماتیک برای کسب وفاداری – استفاده می‌شدند.

