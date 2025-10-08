حذف صدای خواننده مشهور نیوزیلندی توسط صهیونیستها پس از حمایت از فلسطین
پس از آنکه لُرد، خواننده مشهور نیوزیلندی در کنسرتی در نیویورک شعار «فلسطین را آزاد کنید» سر داد و نور صحنه به رنگ پرچم فلسطین درآمد، آثار او در پلتفرمهای موسیقی اسرائیل از دسترس خارج شد.
کاربران ساکن سرزمینهای اشغالی اعلام کردهاند که آهنگها و آلبومهای لُرد در اپل موزیک و اسپاتیفای دیگر قابل پخش نیست. هنوز مشخص نیست این تصمیم از سوی شرکتهای پخش جهانی یا نمایندگان محلی گرفته شده است.
لُرد پیشتر نیز در سال ۲۰۱۷ کنسرت خود در تلآویو را در حمایت از جنبش تحریم فرهنگی رژیم صهیونیستی لغو کرده بود. این اقدام تازه، بار دیگر بحثها درباره سانسور هنری و پیوند میان موسیقی و سیاست را زنده کرده است