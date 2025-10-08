خانه



سایر رسانه‌ها ۱۶ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۲:۲۴

حذف صدای خواننده مشهور نیوزیلندی توسط صهیونیست‌ها پس از حمایت از فلسطین

پس از آن‌که لُرد، خواننده مشهور نیوزیلندی در کنسرتی در نیویورک شعار «فلسطین را آزاد کنید» سر داد و نور صحنه به رنگ پرچم فلسطین درآمد، آثار او در پلتفرم‌های موسیقی اسرائیل از دسترس خارج شد.