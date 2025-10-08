خبرگزاری کار ایران
برای ابتذال شادمهر؛ لطفا خاطرات ما را بیش از این خراب نکنید آقای عقیلی
کاربران در فضای مجازی ترانه جدید شادمهر را «سطحی» و «سخیف» خوانده‌اند و برخی حتی آن را «شرم‌آور» برای کارنامه شادمهر دانسته‌اند.

شادمهر عقیلی، نامی که زمانی با آلبوم‌های مسافر و دهاتی مترادف موسیقی پاپ در ایران بود، با آهنگ جدیدش «ممنون» موجی از انتقادات را برانگیخته است. این قطعه، که به نظر می‌رسد برای بازار تجاری و جذب مخاطب عام طراحی شده، نه تنها از نظر ترانه و ملودی ضعیف است، بلکه نشانه‌هایی از افت هنری را در خود دارد که هواداران قدیمی را ناامید کرده است.

ترانه «ممنون» با عباراتی چون «تو رو که دیدم بی هوا کرک و پرم ریخت» فاقد عمق شاعرانه است و به جای احساس، به طنز ناخواسته نزدیک شده. کاربران در فضای مجازی این ترانه را «سطحی» و «سخیف» خوانده‌اند و برخی حتی آن را «شرم‌آور» برای کارنامه شادمهر دانسته‌اند.

در فضای مجازی مردم از سقوط او سخن می‌گویند و معتقدند این آهنگ در شان شادمهر نیست. برخی او را متهم به «تجاری‌سازی بی‌محتوا» کرده‌اند، در حالی که دیگران از تمرکز او بر همکاری‌های پراکنده به جای خلق آثار باکیفیت گلایه دارند. این مسیر، نه تنها خاطرات خوب گذشته را لکه‌دار کرده، بلکه به جایگاه شادمهر به عنوان یک اسطوره موسیقی پاپ ضربه زده است.

هنوز اما امیدواریم شادمهر دست از منتشر کردن آثار این چنینی بردارد تا اعتبار او پیش از این لطمه نبیند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
