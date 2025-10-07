چرا بچه ها در انشای خود می نویسند"می خواهم وقتی بزرگ شدم پلیس بشوم" ؟

شاید الان دانش‌آموزاها دوست داشته باشند مهندس کامپیوتر و پزشک متخصص قلب و فضانورد و تاجر و خیلی چیزهای دیگر بشوند اما دردهه های گذشته بیشتر بچه ها دست کم وقتی انشا می نوشتند دوست داشتند پلیس شوند. دلیلش هم روشن بود. آنها در سیمای پلیس اقتدار می دیدند و تصورشان این بود که پلیس با آدمهای بد درگیر می شود و آنها را بازداشت می کند و جامعه آرامش می یابد.

صدالبته که میان توقع جامعه از پلیس با واقعیتها فاصله وجود دارد و محدودیتهایی که با آنها آشناییم اجازه مقتدر ظاهرشدن پلیس را در حدی که مردم انتظار دارند نمی‌دهد، اما در هرحال شهروندان از ایده آل خود دست نمی‌کشند.

هرچه سطح تکنولوژی بالاتر می رود و جرایم پیچیده تر می‌شوند، راههای مبارزه با آن تغییر می‌کند اما یک چیز همواره ثابت است: احساس نیاز مردم به پلیس مقتدر. یعنی هنوز همان گزاره‌ای که بچه دبستانی‌ها برایش انشا می‌نویسند به قوت خود باقی است.

منبع چندثانیه

