چگونه کودکان را در هوای آلوده از مشکلات ریوی محافظت کنیم؟
فرهاد هاشمنژاد ختائی، فوقتخصص بیماریهای ریه درباره روشهای کاهش اثرات آلودگی هوا بر کودکان و افزایش میزان آلودگی هوا که والدین نگران سلامت ریوی کودکان خود هستند نیز گفت: ذرات معلق در هوا، بهویژه ذرات ریز با اندازه کمتر از ۲.۵ میکرومتر، میتوانند وارد مجاری تنفسی شوند و مشکلات جدی برای ریه ایجاد کنند و استفاده از ماسک تنها تا حدی میتواند از ورود ذرات درشتتر جلوگیری کند و جلوی اثرات اصلی آلودگی هوا را نمیگیرد.
وی افزود: بهترین اقدام پیشگیرانه، کاهش مواجهه کودکان با هوای آلوده است؛ بهویژه در ساعتهای اوج ترافیک، مسیرهای پرترافیک و مناطق با تردد بالای خودرو را برای رفت و آمد به مدرسه یا فعالیتهای بیرون از منزل انتخاب نکنید.
تغذیه سالم و آنتیاکسیدان؛ تقویت سیستم ایمنی کودکان
این فوقتخصص ریه با اشاره به سبک زندگی سالم گفت: علاوه بر محدود کردن مواجهه با هوای آلوده، تغذیه سالم و غنی از میوه و سبزیجات با آنتیاکسیدان بالا میتواند مقاومت سیستم ایمنی را افزایش دهد و از تشدید عوارض تنفسی در کودکان جلوگیری کند.
هاشمنژاد ختائی در پایان تأکید کرد: والدین باید مراقبتهای لازم را انجام دهند و در صورت بروز علائم تنفسی مانند سرفه، تنگی نفس یا تشدید آلرژی، حتماً کودک را به پزشک مراجعه دهند و پیشگیری و مدیریت مناسب، کلید کاهش اثرات آلودگی هوا بر سلامت کودکان است.