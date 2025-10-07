خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
داروی بیماران هموفیلی گرفتار «تحریم داخلی» است

داروی بیماران هموفیلی گرفتار «تحریم داخلی» است
کد خبر : 1696746
رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران، از تصمیم «ناجوانمردانه» شرکت های پخش دارو در قبال داروخانه ها، به شدت انتقاد کرد.

 امین افشار گفت: بیماران هموفیلی برای دسترسی به دارو، علاوه بر تحریم خارجی شامل تحریم داخلی نیز شده اند.

وی، نسبت به عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها از طرف سازمان های بیمه گر انتقاد کرد و افزود: این فرایند معیوب، سلامت و جان بیماران را به مخاطره می افکند.

افشار ادامه داد: دارو در کشور موجود است و شرکت های پخش «ناجوانمردانه» از تحویل دارو از جمله داروی هملیبرا که تزریق آن باید به موقع باشد، به داروخانه ها و مراکز بیمارستانی به علت داشتن طلب خودداری می کنند.

وی بر ضرورت اختصاص به موقع ارز برای داروی های وارداتی بیماران هموفیلی تاکید و تصریح کرد: اگر ارز دارو به موقع اختصاص نیابد، جان بیماران هموفیلی در خونریزی های خطرناک به مخاطره خواهد افتاد.

 

