فرانسه اپل را به شنود کاربران متهم کرد

دادستانی پاریس اعلام کرد تحقیقاتی رسمی درباره احتمال «ضبط و تحلیل غیرقانونی صدای کاربران» توسط دستیار صوتی اپل، یعنی «سیری»، آغاز شده است.

این پرونده پس از شکایت یک محقق فناوری در فرانسه گشوده شد. فردی که مدعی است اپل بدون رضایت کاربران، بخشی از مکالمات روزمره آن‌ها را از طریق سیری جمع‌آوری و برای تحلیل داده‌های صوتی استفاده می‌کند.

به گفته منابع قضایی، این پرونده اکنون به واحد ویژه جرایم سایبری ارجاع داده شده تا ابعاد فنی و امنیتی آن بررسی شود. در صورت اثبات، این اقدام می‌تواند نقض جدی قوانین حریم خصوصی و مقررات سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا در حوزه حفاظت از داده‌ها (GDPR) تلقی شود.

اپل تاکنون واکنش رسمی به این اتهامات نشان نداده است. این شرکت پیش‌تر نیز در چند کشور اروپایی به جمع‌آوری ناخواسته داده‌های صوتی کاربران متهم شده بود، هرچند همواره تأکید کرده که داده‌های ضبط‌شده صرفاً برای بهبود عملکرد سیری و با رضایت کاربران ذخیره و پردازش می‌شوند.

تحلیلگران می‌گویند این پرونده می‌تواند یکی از جدی‌ترین چالش‌های حقوقی اپل در اروپا طی سال‌های اخیر باشد و بار دیگر بحث بر سر میزان شفافیت غول‌های فناوری در استفاده از داده‌های شخصی را زنده کند.