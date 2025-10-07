قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۱۵ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
108,401,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
106,949,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
144,530,000
|
طلای دست دوم
|
106,950,100
|
آبشده کمتر از کیلو
|
469,620,000
|
مثقال طلا
|
469,540,000
|
انس طلا
|
3,953.36
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,141,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,073,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
601,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
333,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
169,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,073,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
535,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
275,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
90,510,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
18,710,000
|
حباب نیم سکه
|
78,940,000
|
حباب ربع سکه
|
72,450,000
|
حباب سکه گرمی
|
40,810,000