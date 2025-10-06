خبرگزاری کار ایران
فولکس های رنگی دوباره در جاده چالوس/فیلم
۳۱ فولکس بیتل کلاسیک، مسیر تهران تا شمال را در رالی «ایران باشکوه» پیمودند تا همبستگی ملی و گردشگری خانوادگی را جشن بگیرند.

 رالی تور خانوادگی خودروهای تاریخی فولکس بیتل با عنوان «ایران باشکوه» از مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران تهران آغاز شد و ۳۱ خودروی کلاسیک، مسیر تهران تا نوشهر را طی کردند.

این رویداد با هدف ترویج همبستگی ملی و گردشگری خانوادگی برگزار شد و با استقبال مردم در جاده چالوس همراه بود. در پایان مسیر، شرکت‌کنندگان در شهر نور نهال‌هایی به نام استان‌های کشور کاشتند تا نمادی از اتحاد و همدلی ایران زمین باشد.

