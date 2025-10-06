محمدحسین کبادی درباره پروتکل اعزام بالگرد اظهار کرد: در واقع، درخواست اعزام عملیات هوایی روند و پروتکل مشخصی دارد. ابتدا یک مرکز عملیاتی هلال‌احمر بسته به نوع حادثه و نیاز، بر اساس دستورالعمل امداد هوایی و دستورالعمل پاسخگویی اضطراری، ارزیابی اولیه را انجام می‌دهد. اگر نتیجه ارزیابی به صورتی باشد که مشخص شود نیاز به پشتیبانی هوایی وجود دارد، مرکز عملیاتی استان موضوع را به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام می‌کند. این مرکز طرح عملیاتی را بررسی کرده و در صورت تأیید، درخواست بالگرد از سازمان امداد و نجات می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان امداد و نجات نیز بلافاصله درخواست را بررسی و به واحد امداد هوایی جمعیت هلال‌احمر ارجاع می‌دهد. این واحد با توجه به نوع عملیات، شرایط محیطی، ارتفاع منطقه و استانداردهای پروازی و ایمنی بررسی می‌کند که عملیات قابلیت اجرایی دارد. گاهی شرایط جوی ناپایدار یا محدودیت ارتفاع پرواز وجود دارد که تصمیم نهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تصمیمات کاملاً تخصصی بوده و بر اساس استانداردهای هوانوردی و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری اتخاذ می‌شود.

کبادی گفت: در صورت تأیید، خلبان و تیم پروازی مانند هر پرواز مسافربری، بر اساس ارتفاع پروازی، نوع عملیات، میزان سوخت، ظرفیت بالگرد و مقصد حادثه تصمیم‌گیری می‌کنند. گاهی در یک عملیات فقط امکان اعزام دو نجاتگر وجود دارد، اما در عملیات دیگر مثل امدادرسانی در سیل، تا 12 نفر نیز می‌توانند اعزام شوند. بنابراین، همه تصمیم‌ها مبتنی بر پروتکل‌های فنی، نوع بالگرد و تشخیص کاپیتان و تیم پروازی است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: در خصوص امدادگرانی که از حادثه اخیر جان سالم به در برده‌اند باید گفت همه آن‌ها به مراکز درمانی منتقل شده و تحت مداوا قرار دارند. خوشبختانه حال عمومی بیشترشان مناسب است و تعدادی مرخص شده‌اند و یکی از آن‌ها نیز احتمالاً ظرف 24 ساعت آینده ترخیص خواهد شد.

وی افزود: اما در زمینه پیشگیری از حوادث مشابه، به‌ویژه برای کوهنوردان و طبیعت‌گردان باید تأکید کنم اکنون که در آستانه فصل زمستان هستیم، توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر و فدراسیون کوهنوردی ضروری است. توصیه جدی ما این است که هشدارها درباره عدم صعود به ارتفاعات جدی گرفته شود. صعودها باید برنامه‌محور باشند؛ یعنی از مبدا مشخص آغاز و با طراحی مسیر رفت‌وبرگشت انجام شوند.

کبادی گفت: شرایط اقلیمی به دلیل تغییرات آب‌وهوایی ناپایدار است و در ارتفاعات بالای 2500 یا 3000 متر ممکن است ناگهان تغییر کند. حضور لیدر یا سرپرست حرفه‌ای، آموزش‌های تخصصی و تجهیزات استاندارد از ملزومات صعود ایمن است. وی درباره علت حادثه بالگرد گفت: باید گفت تشخیص فنی درباره این موضوع در صلاحیت کارشناسان فنی است و اعلام خواهد شد.

ساعت 13:09 روز جمعه یازدهم مهرماه، یک خانم کوهنورد 30 ساله که به‌همراه یک تیم 18 نفره برای صعود به قله «سنبران» به ارتفاعات اشترانکوه لرستان رفته بود، با هلال‌احمر تماس گرفت و خبر از گرفتار شدن خود در ارتفاعات داد.

این کوهنورد هنگام بازگشت از قله، مسیر خود را گم کرده بود و در سرمای شدید و نبود تجهیزات گرمایشی کافی، دچار کاهش سطح هوشیاری شده بود.

یک فروند بالگرد امدادی هلال‌احمر با نیروهای عملیاتی به ارتفاعات چال‌کبود اشترانکوه اعزام شد.

بالگرد امدادی پس از انتقال نیروها، هنگام عملیات دچار فرود اضطراری شد و سقوط کرد. در این حادثه دو نفر از کادر پروازی به نام‌های کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» و مهندس «میرحسین قاضی» به شهادت رسیدند. دیگر سرنشینان بالگرد شامل امدادگران و اعضای تیم پروازی دچار جراحات شدند اما با اقدام سریع همان تیم حاضر، مصدومان به جان‌پناه منطقه منتقل و تثبیت وضعیت شدند.

امدادگران حاضر در بالگرد علی جان‌بزرگی، شاهین جان‌بزرگی، رضا جدیدی، سبحان خلیل‌آبادی و حمیدرضا جمالی بودند و کادر پروازی حادثه‌دیده نیز شامل کاپیتان محسن مهراب‌زاده (فوت شده)، کاپیتان علی صادقی‌راد، میرحسین قاضی (فوت شده) و علی گودرزی.

