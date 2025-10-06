دولت چهاردهم یارانه چند نفر را قطع کرد؟ + اینفوگرافیک

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دولت چهاردهم موظف است که یارانه سه دهک بالای جامعه را حذف کند و از منابع حاصل از آن، برای تامین کالابرگ دهک‌های اول تا هفتم استفاده کند.

دولت چهاردهم، پیش از این و در شهریورماه، یارانه دو میلیون و ۸۶۸ هزار نفر و در مردادماه، یارانه سه میلیون و ۶۶ هزار نفر را قطع کرد. همچنین بر اساس اعلام احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قبل از آن نیز یارانه حدود ۷۵۰ هزار نفر قطع شده بود.

به این ترتیب دولت چهاردهم تاکنون یارانه حدود ۶ میلیون و ۶۸۴ هزار نفر را قطع کرده است و انتظار می‌رود که تا پایان سال، نام حدود ۱۲ میلیون نفر دیگر از فهرست یارانه‌بگیران خط بخورد.

