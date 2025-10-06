خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۴ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱۴ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

723,895

دلار (بازار آزاد)

1,125,500

یورو (صرافی بانک ملی)

849,835

یورو (بازار آزاد)

1,337,700

درهم امارات

310,150

پوند انگلیس

1,535,100

لیر ترکیه

27,300

فرانک سوئیس

1,432,000

یوان چین

160,000

ین ژاپن

772,460

وون کره جنوبی

810

دلار کانادا

816,800

دلار استرالیا

751,700

دلار نیوزیلند

663,900

دلار سنگاپور

885,200

روپیه هند

12,840

روپیه پاکستان

4,053

دینار عراق

870

پوند سوریه

87

افغانی

16,850

کرون دانمارک

179,100

کرون سوئد

121,600

کرون نروژ

114,600

ریال عربستان

304,070

ریال قطر

313,000

ریال عمان

2,959,600

دینار کویت

3,730,000

دینار بحرین

3,022,400

رینگیت مالزی

270,900

بات تایلند

35,200

دلار هنگ کنگ

146,400

روبل روسیه

13,850

منات آذربایجان

672,100

درام ارمنستان

2,980

لاری گرجستان

417,700

سوم قرقیزستان

13,030

سامانی تاجیکستان

123,700

منات ترکمنستان

325,000
