شوخی مرگبار با ChatGPT!/فیلم

در اوهایو، یک دانش‌آموز ۱۳ ساله پس از پرسیدن یک سوال شوخ‌طبعانه درباره خشونت از ChatGPT، توسط سامانه نظارتی مدرسه شناسایی و بازداشت شد؛ حالا پرونده او به دادگاه نوجوانان ارجاع شده است.

 در ایالت اوهایو، پلیس پس از دریافت هشدار از سامانه امنیتی مدارس، یک دانش‌آموز ۱۳ ساله را دستگیر کرد.

این نوجوان در گفتگویی با چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) از ربات پرسیده بود: «چطور می‌شود دوستم را وسط کلاس کُشت؟»

سامانه نظارتی مدارس موسوم به گَگِل (Gaggle) بلافاصله این پیام را به‌عنوان تهدید احتمالی شناسایی و به نیروهای امنیتی اطلاع داد. ماموران چند دقیقه بعد در مدرسه حاضر شدند و پسر را بازداشت کردند.

تحقیقات بعدی نشان داد او هیچ قصد خشونت‌آمیزی نداشته و فقط می‌خواسته پاسخ طنز‌آمیزی برای دوستی بفرستد که مدام اذیتش می‌کرد. با این حال، پرونده او به دادگاه نوجوانان ارجاع شده و مدرسه اعلام کرده است که حتی شوخی درباره خشونت در محیط آموزشی «غیرقابل‌قبول» است.

