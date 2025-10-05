۵ اکتبر روز جهانی جیمز باند است
۵ اکتبر به عنوان «روز جهانی جیمز باند» شناخته میشود، به افتخار انتشار نخستین فیلم این مجموعه یعنی «دکتر نو» در سال ۱۹۶۲. این روز نمادی از میراث فرهنگی، سینمایی و جاسوسی است که جیمز باند طی بیش از شش دهه در جهان برجای گذاشته است.
پیشینه روز جهانی جیمز باند
تاریخچه: در ۵ اکتبر ۱۹۶۲، نخستین فیلم جیمز باند با نام Dr. No به نمایش درآمد. این فیلم آغازگر یکی از موفقترین و طولانیترین فرنچایزهای سینمایی جهان شد.
نامگذاری رسمی: در سال ۲۰۱۲، به مناسبت پنجاهمین سالگرد این مجموعه، این روز به عنوان Global James Bond Day نامگذاری شد و با انتشار ترانهی «Skyfall» از ادل در ساعت ۰۰:۰۷ (اشاره به کد معروف 007) جشن گرفته شد.
جیمز باند؛ فراتر از یک شخصیت سینمایی
خلق شخصیت: جیمز باند نخستین بار توسط نویسنده انگلیسی یان فلمینگ در رمان «کازینو رویال» در سال ۱۹۵۲ معرفی شد.
ویژگیها: باند یک مأمور MI6 با کد 007 است؛ شیکپوش، باهوش، جذاب و همیشه آماده برای مأموریتهای خطرناک.
تأثیر فرهنگی: باند نمادی از سبک زندگی بریتانیایی، قدرت نرم فرهنگی و الگوی مردانهای است که در طول زمان با بازیگران مختلفی چون شون کانری، راجر مور، پیرس برازنان و دنیل کریگ به تصویر کشیده شده است.