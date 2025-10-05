خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1695655
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۱۳ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۱۳ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

723,197

دلار (بازار آزاد)

1,149,300

یورو (صرافی بانک ملی)

849,540

یورو (بازار آزاد)

1,355,900

درهم امارات

314,370

پوند انگلیس

1,558,000

لیر ترکیه

27,700

فرانک سوئیس

1,453,500

یوان چین

162,200

ین ژاپن

782,970

وون کره جنوبی

820

دلار کانادا

827,900

دلار استرالیا

760,000

دلار نیوزیلند

672,900

دلار سنگاپور

897,200

روپیه هند

13,010

روپیه پاکستان

4,108

دینار عراق

865

پوند سوریه

88

افغانی

17,080

کرون دانمارک

181,500

کرون سوئد

123,200

کرون نروژ

116,200

ریال عربستان

308,210

ریال قطر

305,300

ریال عمان

2,999,900

دینار کویت

3,780,800

دینار بحرین

3,063,500

رینگیت مالزی

274,600

بات تایلند

35,680

دلار هنگ کنگ

148,400

روبل روسیه

14,040

منات آذربایجان

681,200

درام ارمنستان

3,020

لاری گرجستان

422,400

سوم قرقیزستان

13,210

سامانی تاجیکستان

125,300

منات ترکمنستان

327,600
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی