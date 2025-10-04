۴ اکتبر روز جهانی حیوانات است

روز جهانی حیوانات چیست؟

روز جهانی حیوانات (World Animal Day) هر سال در ۴ اکتبر برگزار می‌شود. این روز با هدف:

ارتقای آگاهی عمومی درباره حقوق حیوانات

تشویق به رفتار انسانی و مهربانانه با حیوانات

حمایت از گونه‌های در معرض خطر

و ترویج همزیستی پایدار میان انسان و حیوان

این مناسبت نخستین‌بار در سال ۱۹۲۵ توسط هاینریش زیمِرمان، نویسنده و فعال حقوق حیوانات در آلمان، پایه‌گذاری شد و امروزه در بیش از ۱۰۰ کشور جهان گرامی داشته می‌شود.

چرا ۴ اکتبر؟

این تاریخ با روز بزرگداشت فرانسیس آسیزی، قدیس حامی حیوانات در سنت مسیحی، هم‌زمان است. او به مهربانی با حیوانات شهرت داشت و بسیاری از سخنانش درباره عشق به طبیعت و موجودات زنده هنوز الهام‌بخش فعالان محیط‌زیست است.

