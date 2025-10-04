۴ اکتبر روز جهانی حیوانات است
۴ اکتبر روز جهانی حیوانات است، روزی برای احترام، عشق و مسئولیت در برابر موجوداتی که بیصدا، اما پر از احساس، در کنار ما زندگی میکنند.
روز جهانی حیوانات چیست؟
روز جهانی حیوانات (World Animal Day) هر سال در ۴ اکتبر برگزار میشود. این روز با هدف:
ارتقای آگاهی عمومی درباره حقوق حیوانات
تشویق به رفتار انسانی و مهربانانه با حیوانات
حمایت از گونههای در معرض خطر
و ترویج همزیستی پایدار میان انسان و حیوان
این مناسبت نخستینبار در سال ۱۹۲۵ توسط هاینریش زیمِرمان، نویسنده و فعال حقوق حیوانات در آلمان، پایهگذاری شد و امروزه در بیش از ۱۰۰ کشور جهان گرامی داشته میشود.
چرا ۴ اکتبر؟
این تاریخ با روز بزرگداشت فرانسیس آسیزی، قدیس حامی حیوانات در سنت مسیحی، همزمان است. او به مهربانی با حیوانات شهرت داشت و بسیاری از سخنانش درباره عشق به طبیعت و موجودات زنده هنوز الهامبخش فعالان محیطزیست است.