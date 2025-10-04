خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴ اکتبر روز جهانی حیوانات است

۴ اکتبر روز جهانی حیوانات است
کد خبر : 1695128
لینک کوتاه کپی شد.

۴ اکتبر روز جهانی حیوانات است، روزی برای احترام، عشق و مسئولیت در برابر موجوداتی که بی‌صدا، اما پر از احساس، در کنار ما زندگی می‌کنند.

روز جهانی حیوانات چیست؟

روز جهانی حیوانات (World Animal Day) هر سال در ۴ اکتبر برگزار می‌شود. این روز با هدف:

ارتقای آگاهی عمومی درباره حقوق حیوانات

تشویق به رفتار انسانی و مهربانانه با حیوانات

حمایت از گونه‌های در معرض خطر

و ترویج همزیستی پایدار میان انسان و حیوان

این مناسبت نخستین‌بار در سال ۱۹۲۵ توسط هاینریش زیمِرمان، نویسنده و فعال حقوق حیوانات در آلمان، پایه‌گذاری شد و امروزه در بیش از ۱۰۰ کشور جهان گرامی داشته می‌شود.

چرا ۴ اکتبر؟

این تاریخ با روز بزرگداشت فرانسیس آسیزی، قدیس حامی حیوانات در سنت مسیحی، هم‌زمان است. او به مهربانی با حیوانات شهرت داشت و بسیاری از سخنانش درباره عشق به طبیعت و موجودات زنده هنوز الهام‌بخش فعالان محیط‌زیست است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی