قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۱۲ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
110,638,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
109,163,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
147,549,000
|
طلای دست دوم
|
109,149,330
|
آبشده کمتر از کیلو
|
479,270,000
|
مثقال طلا
|
479,210,000
|
انس طلا
|
3,886.83
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,156,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,106,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
623,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
355,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
172,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,093,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
545,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
275,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
89,900,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
27,800,000
|
حباب نیم سکه
|
88,100,000
|
حباب ربع سکه
|
88,020,000
|
حباب سکه گرمی
|
40,190,000