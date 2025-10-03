هرچند متوقف کردن کامل ورود عنکبوت‌ها به خانه تقریباً غیرممکن است، اما روش‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید از ورود آن‌ها جلوگیری کنید. یکی از گزینه‌های سبز و در عین حال شیک، استفاده از برخی گیاهان خانگی است. پنج گیاه خانگی خوشبو وجود دارند که جذابیت خانه را برای این موجودات ترسناک کم می‌کنند.

ادغام این گیاهان در خانه یک برد دوطرفه است. شما محیط داخلی سالم‌تری ایجاد می‌کنید، از مزایای سبزیجات بهره می‌برید و نیاز به مواد شیمیایی قوی را کاهش می‌دهید، در حالی که عنکبوت‌ها هم از خانه شما دور می‌مانند.

جایی که این گیاهان را قرار می‌دهید، کلید جلوگیری از ورود عنکبوت‌هاست. بهترین مکان‌ها طاقچه‌های پنجره، نزدیک ورودی‌ها و گوشه‌های اتاق است که عنکبوت‌ها احتمال دارد ظاهر شوند.

پس چه علاقه‌مند به گیاهان خانگی باشید و چه از حضور عنکبوت‌ها در خانه خسته شده باشید، در ادامه پنج گیاه خانگی برتر برای دور کردن عنکبوت‌ها را می‌خوانید.

۱. اسطوخودوس

اگر به بوی اسطوخودوس علاقه دارید، آوردن آن به خانه آسان است. اسطوخودوس انتخابی کلاسیک برای خانه بدون عنکبوت است، زیرا بوی قوی و تیز گل آن برای دوستان هشت‌پای ما ناخوشایند و آزاردهنده است.

گلدان اسطوخودوس را در طاقچه‌های آفتاب‌گیر قرار دهید و مطمئن شوید خاک آن خوب زهکشی شده است. هرس منظم گیاه نیز رشد سالم و گل‌های خوشبو را تشویق می‌کند.

۲. نعناع

بر خلاف گیاه معمولی نعناع، منتول موجود در نعناع موجب تحریک حس عنکبوت‌ها می‌شود و آن‌ها را کاملاً از منطقه دور می‌کند. نعناع چندمنظوره است و می‌تواند در گلدان‌های خانگی یا باغچه‌های کوچک رشد کند. آن را به میزان متوسط آبیاری کنید و در نور روشن غیرمستقیم نگهداری کنید. برای تقویت اثر دافع عنکبوت، چند برگ را خرد کرده و در گوشه‌های خانه قرار دهید.

۳. سیترونلا

این گیاه نه‌تنها پشه‌ها را دور می‌کند، بلکه عنکبوت‌ها را هم دفع می‌کند. آن را در مکانی روشن قرار دهید و هر هفته هرس کنید. برگ‌های تازه آن را می‌توان برای ساخت اسپری‌های خانگی نیز استفاده کرد تا اثر دوگانه داشته باشد.

۴. اکالیپتوس

اگر به بوی برگ‌های تازه اکالیپتوس علاقه دارید، خوشحال خواهید شد اگر بدانید این گیاه به شکل طبیعی عنکبوت‌ها را دفع می‌کند، زیرا آن‌ها از بوی شدید آن خوششان نمی‌آید. گونه‌های کوتاه اکالیپتوس را در مکان‌های روشن و با تهویه مناسب پرورش دهید. حتی قطع چند ساقه و قرار دادن آن‌ها در گلدان‌ها در خانه می‌تواند تعداد عنکبوت‌ها را کاهش دهد.

۵. رزماری

رزماری نه‌تنها یک گیاه مفید برای آشپزخانه است، بلکه گیاهان معطر مانند رزماری به دلیل بوی قوی خود اندکی حشرات را دفع می‌کنند. از گلدان‌های متوسط با خاک خوب زهکشی شده استفاده کنید و گاهی آن‌ها را بچرخانید تا نور یکنواخت به گیاه برسد.

منبع فرادید

انتهای پیام/