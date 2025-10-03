این کفش ۶۵۰ ساله در لانۀ یک «همای سعادت» پیدا شد

حدود شش قرن پیش، یکی از ساکنان جنوب اسپانیا این صندل ساده را از پای خود درآورد یا آن را گم کرد. معمولاً چنین کفشی با گذشت زمان تجزیه می‌شد، اما وقتی یک همای سعادت یا همان «کرکس ریش‌دار» آن را برداشت و به لانه‌ خود در یک غار برد، شرایط متفاوتی رخ داد. هوای خشک و خنک غار باعث شد کفش به‌طور کامل حفظ شود.

بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، باستان‌شناسان با بالا رفتن از صخره‌ها به دوازده لانه کرکس ریش‌دار دسترسی پیدا کردند و شروع به بررسی محتویات آن‌ها کردند. در این کاوش‌ها، کفش مذکور به همراه بیش از ۲۰۰ شیء انسانی دیگر، از جمله برخی آثار قرون وسطایی کشف شد. نتایج این تحقیقات در مجله Ecology منتشر شده است.

یک کفش دیگر از نوع اگوبیا که در لانۀ هما کشف شده و هنوز تاریخ‌گذاری نشده است

هما یا کرکس ریش‌دار گونه‌ای منحصر به فرد از پرندگان شکاری است که در خوردن استخوان تخصص دارد. آن‌ها معمولاً در کوه‌ها زندگی می‌کنند و لانه‌های خود را در شکاف‌ها و غارهای صخره‌ای می‌سازند. شرایط طبیعی این غارها به حفاظت از اشیای طبیعی و ساخته دست انسان کمک می‌کند. آنتونی مارگالیدا، اکولوژیست اسپانیایی، این غارها را شبیه موزه‌ای طبیعی توصیف می‌کند.

با وجود اینکه هما در قرن گذشته از جنوب اسپانیا ناپدید شده است، لانه‌های قدیمی آن‌ها همچنان باقی مانده و باستان‌شناسان به بررسی لایه به لایه آن‌ها پرداخته‌اند. در دوازده لانه مورد بررسی، دانشمندان مجموعه‌ای از اشیای جالب کشف کردند؛ از جمله ۸۶ سُم و بیش از ۲۱۰۰ استخوان از لاشه‌های حیوانات و چندین قطعه پوسته تخم. همچنین اشیای ساخته دست انسان مانند منسوجات، ابزار و حتی تیرکمان و صندل‌های بافته‌شده از علف‌ها در این لانه‌ها یافت شد.

تحلیل رادیوکربن نشان داد که برخی اشیا، مانند صندل بافته‌شده، حدود ۶۷۵ سال قدمت دارند، در حالی که نمونه‌ای از سبدبافی حدود ۱۵۰ سال قدمت داشت. همچنین یک تکه چرم گوسفند با خطوط اکسید آهن قرمز، حدود شش و نیم قرن قدمت داشت.

دانشمندان امیدوارند بررسی بیشتر مواد لانه‌ها بتواند اطلاعات بیشتری درباره سبک زندگی کرکس‌های ریش‌دار در طول قرن‌ها ارائه دهد و به حفظ آن‌ها برای نسل‌های آینده کمک کند.

منبع فرادید

انتهای پیام/