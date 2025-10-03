خبرگزاری کار ایران
برای اجاره آپارتمان در جنوب تهران چقدر باید هزینه کرد؟ + جدول

برای اجاره آپارتمان در جنوب تهران چقدر باید هزینه کرد؟ + جدول
فاصله قیمتی واحد‌های اجاره‌ای در جنوب تهران به ده‌ها میلیون تومان رسیده است، تفاوتی که فشار اقتصادی را برای خانواده‌ها دو چندان کرده است.

لیست قیمت اجاره مسکن در جنوب تهران - مهر ماه ۱۴۰۴

محله

مشخصات

ودیعه (تومان)

اجاره (تومان)

نازی آباد

۶۰ متر- سال ساخت ۱۳۸۱- ۱ خوابه

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

-

شوش

۹۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۳- ۲ خوابه

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

مولوی

۱۰۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۴- ۲ خوابه

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

یافت آباد جنوبی

۹۵ متر- سال ساخت ۱۴۰۲- ۲ خوابه

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

-

افسریه جنوبی

۱۱۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۷- ۲ خوابه

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

فلاح

۵۵ متر- سال ساخت ۱۳۹۵- ۱ خوابه

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۹,۰۰۰,۰۰۰

اتابک

۸۵ متر- سال ساخت ۱۳۹۴- ۲ خوابه

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۸,۵۰۰,۰۰۰

جوادیه

۱۲۵ متر- سال ساخت ۱۴۰۴- ۲ خوابه

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

افسریه شمالی

۷۳ متر- سال ساخت ۱۳۸۰- ۲ خوابه

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰
منبع اقتصادآنلاین
