برای اجاره آپارتمان در جنوب تهران چقدر باید هزینه کرد؟ + جدول
فاصله قیمتی واحدهای اجارهای در جنوب تهران به دهها میلیون تومان رسیده است، تفاوتی که فشار اقتصادی را برای خانوادهها دو چندان کرده است.
|
لیست قیمت اجاره مسکن در جنوب تهران - مهر ماه ۱۴۰۴
|
محله
|
مشخصات
|
ودیعه (تومان)
|
اجاره (تومان)
|
نازی آباد
|
۶۰ متر- سال ساخت ۱۳۸۱- ۱ خوابه
|
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|
-
|
شوش
|
۹۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۳- ۲ خوابه
|
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۳,۰۰۰,۰۰۰
|
مولوی
|
۱۰۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۴- ۲ خوابه
|
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱۰۰,۰۰۰
|
یافت آباد جنوبی
|
۹۵ متر- سال ساخت ۱۴۰۲- ۲ خوابه
|
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
-
|
افسریه جنوبی
|
۱۱۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۷- ۲ خوابه
|
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
|
فلاح
|
۵۵ متر- سال ساخت ۱۳۹۵- ۱ خوابه
|
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۹,۰۰۰,۰۰۰
|
اتابک
|
۸۵ متر- سال ساخت ۱۳۹۴- ۲ خوابه
|
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۸,۵۰۰,۰۰۰
|
جوادیه
|
۱۲۵ متر- سال ساخت ۱۴۰۴- ۲ خوابه
|
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱۰۰,۰۰۰
|
افسریه شمالی
|
۷۳ متر- سال ساخت ۱۳۸۰- ۲ خوابه
|
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۳,۰۰۰,۰۰۰