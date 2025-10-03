۳ اکتبر روز جهانی کرم کارامل است
۳ اکتبر به عنوان روز جهانی کرم کارامل شناخته میشود؛ روزی برای جشن گرفتن یکی از محبوبترین دسرهای کلاسیک جهان که با طعم لطیف و بافت ابریشمیاش دل میلیونها نفر را برده است.
روز جهانی کرم کارامل؛ جشن شیرینی لطیف و کلاسیک
کرم کارامل یا فلن، دسری لطیف، خوشعطر و کلاسیک است که در بسیاری از فرهنگها جایگاه ویژهای دارد. ۳ اکتبر به عنوان روز جهانی کرم کارامل فرصتی است برای تجلیل از این دسر محبوب، تجربه طعمهای جدید، و یادآوری خاطرات شیرین کودکی.
کرم کارامل چیست؟
کرم کارامل دسری است با پایه تخممرغ، شیر و شکر که با لایهای از سس کارامل تلخ و شیرین پوشانده میشود. این دسر پس از پخت در فر یا بخار، سرد سرو میشود و بافتی نرم و ابریشمی دارد.
خاستگاه و محبوبیت جهانی
منشأ اصلی کرم کارامل به فرانسه و اسپانیا بازمیگردد، اما در کشورهای مختلف با نامها و سبکهای گوناگون تهیه میشود:
در فرانسه: Crème Caramel
در اسپانیا و آمریکای لاتین: Flan
در ایران: نوعی کرم کارامل خانگی یا صنعتی با محبوبیت بالا
اهداف روز جهانی کرم کارامل
ترویج هنر شیرینیپزی سنتی
تشویق به تجربه دستورهای خانگی
ایجاد لحظات شیرین خانوادگی
حمایت از کسبوکارهای محلی قنادی و دسرسازی
فعالیتهای رایج در این روز
تهیه کرم کارامل در خانه با دستورهای متنوع
برگزاری مسابقات شیرینیپزی در مدارس و کافهها
اشتراکگذاری عکس و دستور پخت در شبکههای اجتماعی
تخفیف ویژه در فروشگاههای دسر و قنادیها
دستور ساده کرم کارامل خانگی
مواد لازم:
شیر: ۲ لیوان
تخممرغ: ۳ عدد
شکر: ۱/۲ لیوان برای کرم + ۱/۲ لیوان برای کارامل
وانیل: ۱ قاشق چایخوری
طرز تهیه:
1. شکر را در قابلمه حرارت دهید تا طلایی شود و کارامل بسازید.
2. کارامل را در قالب بریزید.
3. شیر، تخممرغ، شکر و وانیل را مخلوط کرده و روی کارامل بریزید.
4. قالب را در فر بخارپز یا بنماری کنید.
5. پس از سرد شدن، دسر را برگردانید و سرو کنید.