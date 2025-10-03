خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمسخر ترامپ در جمع رهبران اروپایی + فیلم

تمسخر ترامپ در جمع رهبران اروپایی + فیلم
کد خبر : 1694891
لینک کوتاه کپی شد.

از نخست‌وزیر آلبانی ادی راما در حین طعنه زدن به امانوئل ماکرون و الهام علی‌اف در نشست جامعه سیاسی اروپا در کپنهاگ فیلم‌برداری شد. به گزارش پولیتیکو، راما به ماکرون گفت: «شما باید از ما عذرخواهی کنید... زیرا به خاطر توافق صلحی که رئیس‌جمهور ترامپ بین آلبانی و آذربایجان برقرار کرد به ما تبریک نگفتید. او برای این توافق زحمت بسیاری کشید.» این سخن باعث خنده شدید علی‌اف شد. ترامپ بارها در سخنرانی‌های خود درباره تلاش‌هایش برای حل تنش‌های دیرینه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، نام دو کشور را اشتباه گفت و ارمنستان را آلبانی خطاب کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی