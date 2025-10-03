خانه



سایر رسانه‌ها ۱۱ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۹:۲۳

تمسخر ترامپ در جمع رهبران اروپایی + فیلم

از نخست‌وزیر آلبانی ادی راما در حین طعنه زدن به امانوئل ماکرون و الهام علی‌اف در نشست جامعه سیاسی اروپا در کپنهاگ فیلم‌برداری شد. به گزارش پولیتیکو، راما به ماکرون گفت: «شما باید از ما عذرخواهی کنید... زیرا به خاطر توافق صلحی که رئیس‌جمهور ترامپ بین آلبانی و آذربایجان برقرار کرد به ما تبریک نگفتید. او برای این توافق زحمت بسیاری کشید.» این سخن باعث خنده شدید علی‌اف شد. ترامپ بارها در سخنرانی‌های خود درباره تلاش‌هایش برای حل تنش‌های دیرینه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، نام دو کشور را اشتباه گفت و ارمنستان را آلبانی خطاب کرد.