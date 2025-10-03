قیمت درهم امارات امروز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:جمعه ۱۱ مهر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
321,110
|
بالاترین قیمت روز
|
321,720
|
پایین ترین قیمت روز
|
315,620
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
1.870
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%1.13
|
نرخ بازگشایی بازار
|
315,720
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۱۱ مهر
|
نرخ روز گذشته
|
314,490
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%2.1
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
6.620