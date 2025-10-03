خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۱۱ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۱۱ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

722,974

دلار (بازار آزاد)

1,169,400

یورو (صرافی بانک ملی)

848,272

یورو (بازار آزاد)

1,384,100

درهم امارات

321,110

پوند انگلیس

1,586,300

لیر ترکیه

28,300

فرانک سوئیس

1,479,000

یوان چین

165,600

ین ژاپن

801,330

وون کره جنوبی

840

دلار کانادا

845,600

دلار استرالیا

776,600

دلار نیوزیلند

686,400

دلار سنگاپور

915,800

روپیه هند

13,290

روپیه پاکستان

4,182

دینار عراق

917

پوند سوریه

90

افغانی

17,510

کرون دانمارک

185,300

کرون سوئد

125,900

کرون نروژ

118,500

ریال عربستان

314,720

ریال قطر

335,200

ریال عمان

3,062,200

دینار کویت

3,861,600

دینار بحرین

3,127,200

رینگیت مالزی

280,500

بات تایلند

36,430

دلار هنگ کنگ

151,500

روبل روسیه

14,640

منات آذربایجان

695,500

درام ارمنستان

3,300

لاری گرجستان

431,900

سوم قرقیزستان

13,480

سامانی تاجیکستان

127,900

منات ترکمنستان

335,900
