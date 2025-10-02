انفجار در آزمایشگاه دانشکده مواد دانشگاه تهران

دقایقی قبل شنیده‌شدن صدای انفجار در محدوده امیر آباد و نزدیکی دانشکده فنی دانشگاه مخابره شد. رضاییان معاون دانشگاه تهران گفت: صدای شنیده‌شده مربوط به انفجار کپسول هیدروژن در آزمایشگاه دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه تهران بوده.

ملکی، سخنگوی آتش نشانی شهرداری تهران گفت: در ساعت ۱۴:۱۰ انفجار در یک مرکز آموزشی به آدرس خیابان کارگر شمالی بعد از خیابان جلال آل احمد اعلام و ۴ ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام می‌شوند. یک ساختمان ۲ طبقه که کاربری آموزشی داشته در طبقه همکف یک آزمایشگاه بوده که سیلندر هیدروژن این آزمایشگاه دچار انفجار می‌شود. متاسفانه یک مرد در حادثه فوت می‌کند و یک زن و یک مرد هم به شدت مصدوم می‌شود و همچنین بخشی از شیشه‌ها، درب و دیوار ساختمان تخریب می‌شود که بر اثر تخریب شیشه‌ها و دیوار ۱ الی ۲ نفر بر اثر ریختن شیشه‌ها مصدوم می‌شوند.