ملکه بیتکوین دستگیر شد!
پلیس لندن با توقیف ۷٫۳ میلیارد دلار بیتکوین از یک کلاهبردار، یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی تاریخ را با موفقیت به سرانجام رساند.
پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد که حدود ۷٫۳ میلیارد دلار بیتکوین را پس از محکومیت ژیمین چیان معروف به «ملکه بیتکوین» مصادره کرده است. این فرد که بیش از ۱۲۸,۰۰۰ قربانی را از طریق عملیات کلاهبرداری گسترده فریب داده بود اکنون در زندان است.
مصادرهی بیتکوینها نتیجهی تحقیقات پلیس متروپولیتن است که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده بود. مقامات از دریافت اطلاعاتی در مورد انتقال داراییهای مجرمانه مطلع شدند و در پی آن توانستند ۶۱,۰۰۰ واحد بیتکوین از ژیمین چیان، که با نام یادی ژانگ نیز شناخته میشود ضبط کنند. پلیس همچنین اعلام کرد که چیان به مدت سه سال (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷) اقدام به کلاهبرداری از مردم در چین کرده و سپس از بیتکوین برای مخفی کردن داراییهای حاصل از کلاهبرداری بهره گرفته است.
به گزارش Bleepingcomputer چیان در سال ۲۰۱۸ از چین فرار کرد و به انگلستان رفت تا با پولشویی بیتکوینها را قانونی کند. درحال حاضر باتوجه به نوسانات قیمت بیتکوین، ارزش ۷٫۳ میلیارد دلار سرقت شده از سوی چیان به عنوان بزرگترین مصادره رمزارز در تاریخ شناخته میشود. البته باید توجه داشت که این عدد ، به دلیل نوسانات قیمت بیتکوین درمقایسه با میزان بیتکوینهای مصادره شده در سایر پروندهها متفاوت است.
پروندهی چیان درحالی به نتیجه رسید که پلیس متروپولیتن اعلام کرد که این مورد یکی از بزرگترین پولشوییهای تاریخ انگلستان است. این اقدام به وضوح نشان میدهد که کلاهبرداریها و پولشوییها در حوزهی رمزارزها بهطور جدی مورد پیگرد قرار میگیرند.
جالب اینکه چیان تنها زنی نیست که به «ملکه بیتکوین» شهرت دارد. پیش از این، دکتر رویا ایگناتووا معروف به «کریپتوکوئین گمشده»، نیز به دلیل کلاهبرداریهای گسترده در بازار رمزارزها و جمعآوری میلیاردها دلار از سرمایهگذاران به شهرت رسیده بود.