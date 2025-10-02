۲ اکتبر روز جهانی بدون مشروبات الکلی است

اهداف این روز جهانی

افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات مصرف الکل بر سلامت فردی و اجتماعی.

تشویق به ترک یا کاهش مصرف برای بهبود کیفیت زندگی.

حمایت از افراد درگیر با اعتیاد از طریق آموزش، مشاوره و همدلی.

ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت با الهام از آموزه‌های گاندی.

اثرات مصرف الکل

جسمی: آسیب به کبد، مغز، قلب، و افزایش خطر ابتلا به سرطان.

روانی: افسردگی، اضطراب، اختلالات خواب و وابستگی.

اجتماعی: خشونت خانگی، تصادفات رانندگی، فروپاشی روابط خانوادگی و اجتماعی.

اقتصادی: هزینه‌های درمان، کاهش بهره‌وری، و بار مالی بر سیستم سلامت عمومی.

