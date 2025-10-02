۲ اکتبر روز جهانی بدون مشروبات الکلی است
روز دوم اکتبر، همزمان با زادروز مهاتما گاندی، به عنوان روز جهانی بدون مشروبات الکلی شناخته میشود—روزی برای تأمل در تأثیرات جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی مصرف الکل، و فرصتی برای ترویج سبک زندگی سالمتر و آگاهانهتر.
اهداف این روز جهانی
افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات مصرف الکل بر سلامت فردی و اجتماعی.
تشویق به ترک یا کاهش مصرف برای بهبود کیفیت زندگی.
حمایت از افراد درگیر با اعتیاد از طریق آموزش، مشاوره و همدلی.
ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت با الهام از آموزههای گاندی.
اثرات مصرف الکل
جسمی: آسیب به کبد، مغز، قلب، و افزایش خطر ابتلا به سرطان.
روانی: افسردگی، اضطراب، اختلالات خواب و وابستگی.
اجتماعی: خشونت خانگی، تصادفات رانندگی، فروپاشی روابط خانوادگی و اجتماعی.
اقتصادی: هزینههای درمان، کاهش بهرهوری، و بار مالی بر سیستم سلامت عمومی.