«این دزدی دریایی است»/ جهانی اسرائیل را به آدم‌ ربایی متهم کردند

با نزدیک شدن کشتی‌های کاروان جهانی «صمود» به سواحل غزه، نیروی دریایی اسرائیل این کاروان را در آب‌های بین‌المللی رهگیری و توقیف کرد. منابع نزدیک به کاروان تأیید کرده‌اند که ارتباطات قطع شده و نیروهای نظامی سوار کشتی‌ها شده‌اند.

وزارت خارجه اسرائیل مدعی است که به کاروان پیشنهاد داده بود کمک‌ها از طریق بندر اشدود وارد غزه شود، اما فعالان این پیشنهاد را رد کردند و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانستند. تییاگو آویلا، عضو کمیته هدایت کاروان، در پیامی ویدئویی تأکید کرد: «شما می‌گویید وارد منطقه جنگی می‌شویم، اما این همان جایی است که شما مرتکب جنایت جنگی می‌شوید. ما مشروعیت شما را برای کنترل کمک‌های بشردوستانه به رسمیت نمی‌شناسیم.»

فعالان کاروان می‌گویند دلیل امتناع از تحویل کمک‌ها به اسرائیل، عدم اعتماد به ادعاهای این رژیم است؛ زیرا طی ماه‌های گذشته مانع ورود کامل کمک‌های سازمان ملل شده و از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی استفاده کرده است.

گزارش‌ها حاکی است دو کشتی «آلما» و «سیریوس» توسط نیروی دریایی اسرائیل تحت کنترل قرار گرفته‌اند. ویدئوهایی منتشر شده که نشان می‌دهد فعالان بین‌المللی، از جمله گرتا تونبرگ، فعال محیط‌زیستی سوئدی، به بازداشت نیروهای اسرائیلی درآمده‌اند.

این اقدام واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای در پی داشت. جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا، اقدام اسرائیل را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» خواند و خواستار تحریم‌های گسترده شد. در ایتالیا نیز بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری کشور اعلام کرد در اعتراض به توقیف کاروان، روز جمعه اعتصاب عمومی برگزار خواهد شد. همزمان، در شهرهایی چون ناپل و جنوا، معترضان با تجمع در ایستگاه‌های قطار و بنادر، دست به اعتراض زدند.

کارشناسان حقوقی می‌گویند سرنوشت فعالان بازداشت‌شده می‌تواند شامل بازگرداندن اجباری طی ۷۲ ساعت یا تشکیل پرونده قضایی طی ۹۶ ساعت آینده باشد، اما با توجه به حساسیت سیاسی و رسانه‌ای، احتمال آزادی سریع بیشتر است.

کاروان‌های دریایی برای شکستن محاصره غزه سابقه‌ای بیش از ۱۵ سال دارند. نخستین بار در سال ۲۰۰۸ دو کشتی موفق به رسیدن به غزه شدند. در سال ۲۰۱۰ حمله به کشتی «ماوی مرمره» منجر به کشته شدن ۱۰ فعال شد و موجی از اعتراض جهانی به راه انداخت. کاروان‌های بعدی در سال‌های ۲۰۱1، ۲۰۱5 و ۲۰۱8 نیز همگی توسط اسرائیل توقیف شدند.

فعالان کاروان صمود تأکید دارند که مأموریت‌شان نه فقط رساندن کمک‌های حیاتی، بلکه شکستن محاصره‌ای است که میلیون‌ها فلسطینی در غزه را به قحطی و فاجعه انسانی کشانده است.

