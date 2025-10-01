یک سوم افراد بالای ۶۵ سال کم شنوایی دارند
رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران با اشاره به نشانههای بروز کمشنوایی در سالمندان گفت: بر اساس آمارهای جهانی، حدود یکسوم افراد بالای ۶۵ سال درجاتی از کمشنوایی دارند.
محسن احدی به مناسبت روز سالمندان اظهار کرد: اول اکتبر، برابر با 9 مهر، روز جهانی سالمندان است؛ روزی که از سال 1991 به ابتکار سازمان ملل متحد، با هدف ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به حقوق، نیازها و جایگاه سالمندان در جوامع گرامی داشته میشود. یکی از چالشهای شایع دوران سالمندی، کمشنوایی است.
وی افزود: بر اساس آمارهای جهانی، حدود یکسوم افراد بالای 65 سال درجاتی از کمشنوایی دارند و این احتمال با افزایش سن بیشتر میشود.
احدی ادامه داد: کمشنوایی میتواند ارتباط با خانواده، درک توصیههای پزشکی، پاسخ به هشدارها و حتی شنیدن زنگ در یا صدای تلفن را نیز برای سالمندان دشوار کند.
رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران گفت: کمشنوایی سالمندان اغلب بهصورت تدریجی بروز میکند و ممکن است فرد تا مدتها از وجود آن بیخبر باشد. علائمی مانند دشواری در شنیدن مکالمات تلفنی، نیاز به افزایش صدای تلویزیون، یا ناتوانی در درک گفتار در محیطهای پر سر و صدا، نشانههایی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.
احدی بیان کرد: مطالعات نشان دادهاند که کمشنوایی درماننشده میتواند با افزایش خطر زوال شناختی، افسردگی، انزوای اجتماعی و حتی سقوط فیزیکی همراه باشد. خوشبختانه، راهکارهایی مانند سمعک، آموزشهای ارتباطی، و کاشت حلزون میتوانند به بهبود کیفیت زندگی کمک کنند.
وی تأکید کرد: انجمن علمی شنواییشناسی ایران با تأکید بر نقش حیاتی شنوایی در سلامت روانی، شناختی و اجتماعی سالمندان، بر اهمیت غربالگری منظم، آموزش خانوادهها و دسترسی به خدمات توانبخشی شنوایی تأکید میورزد. ما باور داریم که حفظ کرامت سالمندان، مستلزم توجه علمی، اخلاقی و اجتماعی به نیازهای آنان است. در این روز، ضروری است با احترام به سالمندان و اقدام برای بهبود سلامت شنوایی آنان، گامی مؤثر در مسیر جامعهای همدل، سالم و فراگیر برداریم.