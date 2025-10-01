نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی دو کودک زیر شش سال را در بخش قدیمی شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری به بهانه «جاسوسی» بازداشت کردند. یک فعال فلسطینی با انتشار ویدئویی از وضعیت این دو کودک که با وجود وحشت شدید و گریه، دست‌های هم را در محاصره نظامیان اشغالگر گرفته بودند، نوشت که این کودکان پس از دخالت اهالی و فعالان خارجی آزاد شدند.

بدر التمیمی، از ساکنان محله «عین العسکر» در نزدیکی مسجد ابراهیمی، به خبرگزاری آناتولی گفت که نیروهای ارتش اسرائیل عصر دوشنبه دو کودک زیر شش سال را به مدت حدود نیم ساعت به بهانه جاسوسی از خانه‌ای که یک شهرک‌نشین آن را تصرف کرده، بازداشت کردند.

او افزود که کودکان در زمان بازداشت دچار وحشت و گریه شده بودند، در حالی‌که سربازان مسلح آن‌ها را در محاصره گرفته بودند.التمیمی تأکید کرد که نیروها پس از دخالت ساکنان محلی و فعالان خارجی، کودکان را آزاد کردند، اما هنوز بسیار مضطرب و وحشت‌زده‌اند.

وی در توضیح این رویداد گفت: «اشغالگران در حال بازسازی یک خانه در منطقه هستند که اخیراً تصرف کرده‌اند. این دو کودک خردسال هم بدون آگاهی مقابل خانه ایستاده بودند، در حالی‌که درِ خانه باز بود. ارتش این رفتار را به «جاسوسی» تعبیر کرد و آنها را بازداشت کرد.

محله‌های فلسطینی در بخش قدیمی شهر الخلیل، از جمله مسجد ابراهیمی، از زمان آغاز جنگ ویرانگر بر غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تحت محاصره شدید قرار دارند؛ این امر، شامل محدودیت‌های شدید در رفت‌وآمد و اعمال منع رفت‌وآمد در بیشتر روزها می‌شود.

منبع فارس

