خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چرا ترامپ ترمز جنگ‌طلبی نتانیاهو را کشید؟

چرا ترامپ ترمز جنگ‌طلبی نتانیاهو را کشید؟
کد خبر : 1694099
لینک کوتاه کپی شد.

نتانیاهو که قبل از این دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی‌اش در نشست سالانه سازمان ملل تلاش کرد نشان دهد اکنون دولت او در اسرائیل، اصلی‌ترین و مهم‌ترین قدرت بلامنازع در سراسر خاورمیانه است و همه در سراسر خاورمیانه باید به قدرت بلامنازع دولت او تمکین کنند، یکباره در کاخ سفید و دیدار با «ترامپ» به دیوار بن‌بست خورد و دستور ترامپ در توقف جنگ و نسل‌کشی در غزه را پذیرفت!

روزنامه اطلاعات نوشت: واقعیت این است که در داخل اسرائیل و شاید مهم‌تر از آن در اغلب کشورهای جهان و افکار عمومی، نتانیاهو و دولت راست افراطی او در اسرائیل رژیم جنگ‌طلبی شناخته شده‌اند که در سراسر غزه به صورت مداوم به نسل‌کشی فلسطینیان و همه کسانی که به کمک مجروحان و زنان و کودکان و شهروندان فلسطینی آمده‌اند، ادامه می‌دهد.

واژه نسل‌کشی اکنون در سازمان ملل و مجمع عمومی آن از سوی رؤسای دولت‌ها در سازمان ملل رایج شده است، همزمان بخش مهمی از سخنرانی‌های سران دولت‌ها که در نشست سالانه مجمع عمومی حاضرند به اعتراض و محکومیت دولت اسرائیل و شخص نتانیاهو اختصاص یافت. تا آنجا که بسیاری از نمایندگان دولت‌ها که در نشست سالانه سازمان ملل حضور دارند، هنگام سخنرانی نتانیاهو با اعتراض جلسه را ترک کردند. نتانیاهو نیز با دستپاچگی با محوریت گزاره «اسرائیل» قدرت بلامنازع در سراسر خاورمیانه است، سخنرانی کرد و تلاش کرد خود را از مهلکه جلسه در سازمان ملل نجات دهد.

اکنون آنچه که همچنان ادامه دارد، اعتراض علنی مردم در اغلب کشورها، به ویژه در سراسر آمریکا و اروپا علیه دولت اسرائیل و شخص نتانیاهو است که او را «جنایت‌کار جنگی» می‌خوانند. افکار عمومی چه در اروپا و آمریکا از ادامه کشتار و قتل‌عام در سراسر غزه از سوی نتانیاهو و دولت راست افراطی او نه تنها نگران است که نفرت دارد و این باور خود را در سراسر کشورها علنی کرده‌اند. در کنار آن چندین نفر از سران دولت‌ها در سخنرانی‌های علنی خود ضمن انزجار از نسل‌کشی دولت نتانیاهو، جامعه ملل را به اعتراض جهانی و قطع فوری نسل‌کشی در غزه دعوت کرده‌اند.

واقعیت این است که نتانیاهو و دولت راست افراطی او در پایان خط است و مردم جهان بدون تردید «ظلم و بی‌عدالتی» آن هم در اجرای پروژه نسل‌کشی در غزه را به‌هیچ‌وجه برنمی‌تابند. نتانیاهو و همراهانش منفور جامعه ملل شده‌اند و به همین دلیل ترامپ ترمز نتانیاهو را کشید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی