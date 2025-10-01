دخترک دو ساله «الهه زنده» نپال است
آریاتارا در سن دو سال و هشت ماهگی جایگزین کوماری پیشین شد که طبق سنت، با رسیدن به بلوغ از مقام الهه بودن خارج میشود.
در نپال، دختر دو سالهای به نام آریاتارا شاکیا بهعنوان کوماری جدید یا «الهه زنده» معرفی شد.
این مراسم در کاتماندو، پایتخت نپال، در جریان بزرگترین جشن هندوها برگزار شد.
آریاتارا در سن دو سال و هشت ماهگی جایگزین کوماری پیشین شد که طبق سنت، با رسیدن به بلوغ از مقام الهه بودن خارج میشود.
انتخاب کوماری بر اساس معیارهای سختگیرانهای انجام میشود. دختران منتخب باید ویژگیهایی مانند پوست، مو، چشمها و دندانهای بیعیب و نقص داشته باشند و از ترس از تاریکی معاف باشند.
این مقام هم در میان هندوها و هم در میان بودائیان نپال مورد احترام است. در مراسم معرفی، آریاتارا از خانهاش به معبد منتقل شد و مردم با احترام فراوان به او ادای احترام کردند.
پدرش، آنتا شاکیا، اظهار داشت: «دیروز او فقط دختر من بود، اما امروز او یک الهه است.» کوماری جدید در روز پنجشنبه، در جریان جشنهای مذهبی، به رئیسجمهور و دیگر مقامات نپال برکت خواهد داد.