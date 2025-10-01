خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ مشکوک دختر جوان؛ خودکشی یا قتل توسط مادر؟

مرگ مشکوک دختر جوان؛ خودکشی یا قتل توسط مادر؟
کد خبر : 1694048
لینک کوتاه کپی شد.

مرگ دختر ۱۶ ساله‌ای در تهران که ابتدا خودکشی قلمداد شد، حالا ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی پایتخت تبدیل شده است.

گزارش پزشکی قانونی نشان داد علت مرگ این نوجوان، مصرف «قرص برنج» بوده؛ موضوعی که فرضیه خودکشی را به حاشیه برد و مادر او را در جایگاه اصلی‌ترین متهم قرار داد.

تحقیقات پلیسی پرده از اختلافات عمیق مادر و دختر برداشت؛ اختلافاتی بر سر مسائل خانوادگی و مالی که بارها به تنش کشیده شده بود

در این میان، شهادت یکی از آشنایان مبنی بر درخواست قبلی مادر برای تهیه قرص برنج، فرضیه قتل را جدی‌تر کرد. همچنین، ادعاهایی مطرح شد که مرگ سال‌ها پیش همسر این زن نیز ممکن است مشکوک بوده باشد.

 

منبع هفت صبح
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی