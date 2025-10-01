مرگ مشکوک دختر جوان؛ خودکشی یا قتل توسط مادر؟

گزارش پزشکی قانونی نشان داد علت مرگ این نوجوان، مصرف «قرص برنج» بوده؛ موضوعی که فرضیه خودکشی را به حاشیه برد و مادر او را در جایگاه اصلی‌ترین متهم قرار داد.

تحقیقات پلیسی پرده از اختلافات عمیق مادر و دختر برداشت؛ اختلافاتی بر سر مسائل خانوادگی و مالی که بارها به تنش کشیده شده بود

در این میان، شهادت یکی از آشنایان مبنی بر درخواست قبلی مادر برای تهیه قرص برنج، فرضیه قتل را جدی‌تر کرد. همچنین، ادعاهایی مطرح شد که مرگ سال‌ها پیش همسر این زن نیز ممکن است مشکوک بوده باشد.

