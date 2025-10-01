خبرگزاری کار ایران
پیش بینی سردار علائی از احتمال جنگ دوباره میان ایران و اسرائیل/ در کوتاه مدت با آمریکایی ها مذاکره نخواهیم کرد!

سردار علائی درباره شروع جنگ مجدد اسراییل با ایران گفت: جنگ از دستور کار ترامپ و نتانیاهو خارج نشده است.

سردار حسین علایی،  فرماندهان سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس پیشین ستاد مشترک سپاه  در بخشی از گفتگو با "گذرگاه" گفت: در مذاکرات چه دادیم و چه گرفتیم؟ در کوتاه مدت با آمریکایی ها مذاکره نخواهیم کرد!

وی افزود: ۵ دور مذاکره با آمریکا در ذهنیت افکار  عمومی به نفع حاکمیت تمام شد،اگر وارد مذاکره نمی شدیم مردم همواره از حکومت سوال داشتند چرا از ابزار مذاکره استفاده نکردید؟

سردار  حسین علایی درباره شروع جنگ مجدد اسراییل با ایران نیز گفت: جنگ از دستور کار ترامپ و نتانیاهو خارج نشده است.

