قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

سهند S

700,000,000

561,912,000

سهند E اتوماتیک

930,000,000

617,100,000

اطلس GL

730,000,000

557,016,000

اطلس G

754,000,000

577,803,000

اطلس اتوماتیک

980,000,000

684,511,000

ساینا GLX

ناموجود

467,903,000

ساینا S

597,000,000

469,000,000

ساینا GX دوگانه سوز

660,000,000

518,207,000

ساینا اتوماتیک

774,000,000

568,748,000

کوییک اتوماتیک

ناموجود

توقف فروش

کوییک RS

603,000,000

473,692,000

کوییک S

605,000,000

466,891,000

کوییک GX

615,000,000

505,328,000

کوییک GXR (رینگ فولادی)

617,000,000

516,000,000

کوییک GXR

635,000,000

523,096,000

شاهین GL

950,000,000

650,591,000

شاهین G (سانروف)

1,085,000,000

671,749,000

شاهین اتوماتیک GL

1,120,000,000

---

شاهین اتوماتیک G

1,140,000,000

836,544,000

شاهین اتوماتیک پلاس

1,460,000,000

975,142,000

سایپا 151

496,000,000

توقف فروش

سایپا 151 (لاینر)

503,000,000

414,490,000

سایپا 151 (ارتقاء یافته)

---

466,653,000

وانت زامیاد

906,000,000

783,547,000

وانت زامیاد (رادیال)

912,000,000

789,247,000

وانت زامیاد گازسوز

940,000,000

835,422,000

وانت زامیاد گازسوز (رادیال)

948,000,000

841,122,000

وانت زامیاد اکستند (EX)

به زودی

908,000,000

کارون

1,096,000,000

1,133,687,000

چانگان CS35

ناموجود

توقف فروش

چانگان CS55

3,160,000,000

توقف فروش

چانگان CS35 (مونتاژ)

به زودی

1,944,925,000

چانگان CS55 (مونتاژ)

به زودی

2,106,913,000

کرولا هیبرید

3,280,000,000

2,170,000,000

روئوه ERX5

2,600,000,000

1,787,000,000
منبع اقتصاد24
